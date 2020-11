Uitslag poll: kleine meerderheid wil zich laten vaccineren tegen corona

Toch zijn er ook veel mensen sceptisch. 32 procent van de stemmers gelooft niet dat een vaccin de oplossing is. 22 procent weet het nog niet en wil zich eerst verdiepen in het vaccin.

Dit sluit aan bij de bevindingen van het onderzoek van IÒResearch. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen steeds minder bereid zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De afname van deze bereidheid is het grootst onder jongeren. Bij 65-plussers is de bereidheid tot vaccinatie het grootst.

'Ik wil mijn oude leven terug'

Op de Rijnmond Facebookpagina leeft de discussie rondom het coronavaccin erg. De ja-stemmers geven aan dat een vaccin noodzakelijk is om terug te keren naar het 'normale' leven. Zo zegt Theun Struik "Kom maar op met die spuit, ik wil mijn vrijheid en oude leven terug en een normaal sociaal leven leiden." Annemieke de Wit sluit zich daarbij aan: "ik heb weer zin in leuke dingen en dat kan alleen als we groepsimmuniteit opbouwen."

Vertrouwen op eigen immunsysteem

Ook de sceptici laten zich horen op Facebook. Een aantal vraagt zich af of het vaccin effect zal hebben op het virus. "Nee, vooral omdat het in korte tijd is gemaakt. Normaal doe je jaren onderzoek en test en test je. Ik kijk eerst om me heen wat het met anderen doet", zegt Dominique Hartman. Fouzia Ghanane is het daarmee eens: "hoe kan er zo snel een vaccinatie zijn zonder onderzoek op bijwerkingen op langer termijn?"

Anderen vertrouwen niet op het vaccin, maar op hun immuunsysteem. "Nope! Voor risicogroepen alle begrip! Maar mijn lichaam zal zelf moeten werken, geen chemische zooi in mijn lichaam!", reageert Danielle Marinda den Broeder.

