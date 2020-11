Telstar bezorgt FC Dordrecht zesde nederlaag op rij (2-0)

In de eerste wedstrijd van interim-trainer Ben Kinds heeft FC Dordrecht zijn zesde nederlaag op rij geleden. Na een prima eerste helft besliste Telstar dankzij twee doelpunten van Glynor Plet na een uur het duel: 2-0. Defensief had FC Dordrecht de organisatie goed op orde in Velsen. Na een kwartier was er een kopkans voor Sebastian Soto, maar de spits van Telstar raakte de bal niet goed. Het was een van de spaarzame mogelijkheden voor Telstar, dat moeite had met de vijf verdedigers van FC Dordrecht.