Zwembad, bieb en bios: hoera, ze zijn weer open!

Na twee sluiting om het aantal coronabesmettingen te laten dalen, zijn ze vanaf vandaag weer open. Musea, bioscopen, zwembaden, seksclubs, casino's en bibliotheken. In Dordrecht zorgde dat in ieder geval voor veel blije gezichten.

Al een half uur voor de officiële opening om 07:00 uur komen de eerste langebaanzwemmers binnen. "Ik heb het vreselijk gemist", zegt één van hen. En met een grote grijns: "Ik ben zo blij."

Een vader en dochter komen ook regelmatig. "Een heerlijke manier om je dag te beginnen", zegt ze. Haar vader overwoog tijdens de twee weken sluiting nog een alternatief. "Een wetsuit en dan buiten het water in. Maar het kwam er niet van."

Badjuffrouw Jennie Heinsbroek van de Optisport Sportboulevard heeft de afgelopen weken bepaald niet stilgezeten met haar collega's. "We hebben het hele gebouw gepoetst. Alle ramen gezeemd. En dat zijn er veel!"

'Elke dag'

Ook in de centrale bibliotheek in het centrum van Dordrecht kunnen de routines weer doorgaan. De bieb opent zijn deuren en dat zorgt zowaar voor een rij mensen voor de deur. Jasper 't Jong van de Bibliotheek AanZet ziet het tevreden toe. "Wij hebben hen gemist en zij ons. We willen er zijn voor de hele samenleving."

Kijk hier naar een reportage over de heropening van zwembaden, de bieb en de bios. De tekst gaat verder onder de video.

En dat blijkt. Een oudere meneer aan de krantentafel zegt elke dag te komen. "Voor het nieuws. Ik heb veel gemist de afgelopen weken. Het was niet fijn."

Onterecht

Om twee uur 's middags gaat ook de eerste film in Dordrecht weer draaien. Dat gebeurt in de Kinepolis aan de rand van het centrum. De zaal is nog wat matig gevuld met zes bezoekers, maar het is een begin.

"Ik vind het super dat ik weer kan", zegt een vrouwelijke filmfan. "De bioscopen hadden het zo goed voor elkaar. Het was gewoon onterecht dat ze dicht moesten. Maar goed, we zijn er gelukkig weer."