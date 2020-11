Het weer van vandaag: af en toe zon

Vandaag laat de zon zich af en toe zien en blijft het droog. Aan het eind van de middag raakt het vanuit het westen bewolkt en vanavond valt er lichte (mot)regen. Het wordt 8 graden en de zuidwestenwind waait matig, kracht 3 of 4.

Vanmiddag staat er aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 5. Vannacht blijft het bewolkt met wat lichte regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 6 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt en kan het in de ochtend eerst nog druilerig zijn met wat motregen. Het wordt opnieuw zachter. In de middag wordt het 12 graden. Er staat een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

De komende dagen is er veel bewolking met soms zon. In de nacht naar zondag en zondagochtend valt er wat lichte regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het is en blijft de komende tijd vrij zacht voor de laatste decade van november.