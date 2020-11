Willem van Hanegem en Ali Boussaboun in FC Rijnmond

Ali Boussaboun is vrijdag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De voormalig-aanvaller van Feyenoord zit samen met Geert den Ouden en Dennis van Eersel aan tafel bij presentator Bart Nolles.

Daarnaast is er een interview te zien met oer-Feyenoorder Willem van Hanegem, die we deze week uitvoerig hebben besproken. Zaterdag is er een longread met 'De Kromme' en komt het hele interview op de website. In FC Rijnmond zal een gedeelte van het interview met Van Hanegem te zien zijn.

Verder gaat het uiteraard over het overlijden deze week van Pim Doesburg. De voormalig-Spartaan overleed op 77-jarige leeftijd. Rijnmond sprak met Henk van Stee en Ed de Goeij over de voormalig topkeeper.

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via onze livestream op YouTube.