Vrachtwagen verliest enorme lading slib; parallelbaan A15/A16 urenlang dicht

Een vrachtwagen is vrijdagmorgen bij knooppunt Ridderster op de parallelbaan van de A15 en A16 (vanuit Breda) een lading slib verloren. De weg was daarna urenlang dicht.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat meerdere rijbanen onder het spul zaten. Het verkeer ging over de afrit richting Ridderkerk. De fly-over richting Europoort is een tijd afgesloten geweest.

Een ZOAB, een speciale asfaltreiniger, heeft het wegdek schoongemaakt.