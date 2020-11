Vrachtwagen verliest enorme lading slib; verbindingsweg A15/A16 tot 15:00 uur dicht

De verbindingsweg van de A16 naar de A15 in de richting van Europoort is vrijdagochtend dicht. Bij knooppunt Ridderkerk is een vrachtwagen een enorme lading slib verloren.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat alle drie de rijbanen onder het spul zitten. Verkeer direct achter de vrachtwagen is via de vluchtstrook weggeleid. Overig verkeer wordt omgeleid via de A17, A59 de de A29.

De ANWB meldt dat de verbindingsweg waarschijnlijk nog tot 15:00 uur dicht is. Een ZOAB, een speciale asfaltreiniger, is bezig het slib op te ruimen.