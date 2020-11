Geen back-up voor renovatie van De Kuip in bestemmingsplan Feyenoord City

Als er geen nieuw stadion komt in Feyenoord City, wordt er in de gebiedsontwikkeling geen rekening gehouden met een backupplan waarbij De Kuip gerenoveerd kan worden. In dit scenario moet Feyenoord een nieuw meerjarentraject starten om De Kuip grondig te renoveren.

Dit blijkt uit een toelichting van wethouder Bas Kurvers aan de Rotterdamse gemeenteraad bij een voortgangsreportage van Feyenoord City op donderdagavond. Hij kreeg de vraag of er voldoende ruimte is opgenomen in het bestemmingsplan om een grote of kleine renovatie aan De Kuip te doen, in het geval dat Feyenoord in 2021 besluit om te stoppen met de ontwikkeling van een nieuwe stadion. Dit betekent dat Feyenoord bij een renovatieplan opnieuw zo’n vier of vijf jaar verliest aan het maken van een nieuw bestemmingsplan.

"We kunnen maar voor een beperkt deel anticiperen en dat doen we door in het bestemmingsplan op te nemen dat er in ieder geval in De Kuip gevoetbald kan worden tot de ingebruikname van het nieuwe stadion", antwoordt Kurvers. "Als het gaat om een likje verf, dan moet dat gegeven kunnen worden. Maar als het echt groots en meeslepend wordt, dan is het niet zo makkelijk gezegd als gedaan. Dan moet je alle procedures juist doorlopen. Onderliggend onderzoek naar geluid, naar verkeer. Omdat het Raad van State-proof te maken, en dat is het nu niet. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan."

Op 17 december wordt er in de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het bestemmingsplan Feyenoord City. Een backupplan voor De Kuip in het geval Feyenoord daar blijft voetballen, zal daar dus niet bij horen, volgens Kurvers: "Mocht onverhoopt het nieuwe stadion niet doorgaan, dan hebben we een groter vraagstuk te pakken dan alleen De Kuip. Die blijft dan staan waar hij staat en daar zal gevoetbald worden. Maar de stadiondriehoek kan dan niet ontwikkeld worden. Dat betekent iets voor de totale gebiedsontwikkeling en dat zullen we dan bekijken."

Stand van zaken grondwerving en financiën Feyenoord City

Bij de voortgangsrapportage over Feyenoord City werd ook een update gegeven over de voortgang van de financiering van het project. Volgens financieel expert Hans van Rossem verloopt dat voorspoedig. Er is er een lening afgesloten bij de Bank van de Nederlandse Gemeenten, die actief wordt als er op 17 december groen licht wordt gegeven aan het bestemmingsplan.

Wat betreft de grondverwerving is hij ook positief. Met nagenoeg alle gevestigde partijen in het gebied zijn er bindende afspraken gemaakt, of is het eigenaarschap al verworven. Met twee partijen, Esso en Shurgard, wordt nog gesproken.

Feyenoord is zelf nog altijd bezig met het rond krijgen van de financiering en neemt in de loop van 2021 een definitief besluit over het nieuwe stadion. De club is op dit moment zelf ook niet bezig met een 'plan B' om het huidige stadion te renoveren.