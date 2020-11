Meer geld voor luxe verbouwing Boijmans, maar ontwerp laat nog op zich wachten

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het nieuwe Boijmans van Beuningen er na de renovatie uit gaat zien. Er is inmiddels wel meer geld beschikbaar voor de gewenste extra luxe verbouwing, maar het is nog altijd niet voldoende. Architect Francine Houben en haar team werken nu nog het ontwerp uit. In het voorjaar wordt dat gepresenteerd. Dat is maanden later dan de bedoeling was.

In juli van dit jaar stemde de gemeenteraad in met de noodzakelijke verbouwing van 169 miljoen euro. Eerder werd daar al 7,5 miljoen euro extra aan toegevoegd door externe financiers. Wethouder Kasmi van Cultuur zei donderdagavond tegen de Rotterdamse gemeenteraadsleden dat er nog meer geld is opgehaald. In totaal is er nu 13 miljoen euro opgehaald.

Er is dus ruimte voor nog meer uitbreiding, maar het is te weinig voor de gewenste extra luxe renovatie. Wethouder Kasmi denkt dat er bij de Rotterdamse fondsen, via het Rijk, Europa en het bedrijfsleven nog wel meer euro's opgehaald kunnen worden.

Op de vraag van de SP of er ook nog een financiële injectie van de Stichting Droom en Daad mogelijk is, zei de wethouder: "Die deur is dicht." De gesprekken liepen maanden geleden al stuk.

Vertraging

Afgelopen juni presenteerde architect Houben al een eerste ontwerp voor het nieuwe Boijmans. Nu is duidelijk dat die plannen het vooralsnog niet gaan worden. Wat dan wél, wordt nu uitgezocht.

De verwachting is dat het nieuwe ontwerp pas in het voorjaar klaar is. Raadsleden hebben gevraagd of het eerder kan, maar wethouder Bas Kurvers van Bouwen zegt de tijd echt nodig te hebben om zeker te weten wat er wel en niet mogelijk is. "Er moet veel uitgezocht worden". Onder meer of de de aanvoer van goederen en vrachtwagens voortaan via de Westersingel kan lopen. Dat is een ingrijpende verandering ten opzichte van hoe het nu is en de haalbaarheid daarvan moet nog worden onderzocht.

Ook is er nog geen overeenstemming met de architecten over het deel van Boijmans dat in de nieuwe plannen zal worden gesloopt. Eerder hebben de architecten Robbrecht en Daem gezegd dat ze meer informatie willen over waarom hun ontwerp gesloopt moet worden. Door corona zijn de gesprekken daarover uitgesteld. Of er overeenstemming kan komen of dat een juridisch conflict volgt, is nog altijd onduidelijk.

Drijfzand en behangetje

Kleine oppositiepartijen hebben er geen vertrouwen meer in. De Partij voor de Dieren vindt dat er nu een ontwerp voor 180 miljoen moet worden gemaakt en niet steeds iets aan het ontwerp moet worden toegevoegd.

50Plus vindt ook dat er gewoon voor de noodzakelijke verbouwing moet worden gekozen. "Het plan is gewoon op drijfzand gebouwd. Er is geen geld", zegt Ellen Verkoelen van 50Plus.

Pieter Schol van de SP zei tegen de wethouders dat ze nu een met een echt goed plan moeten komen. Schol was niet onder de indruk van de opgehaalde 13 miljoen euro, terwijl er 55 miljoen nodig is. "Je hebt er niet eens een behangetje voor".