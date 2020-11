Vanavond een ouderwets avondje theater op TV Rijnmond

Natuurlijk heb jij zin in een lekker ouderwets avondje theater, maar kom je door de coronamaatregelen 's avonds nauwelijks meer buiten. Op TV Rijnmond hebben we daar iets op gevonden: deze vrijdag zenden we nog één keer het jubileumfeest van het Nieuwe Luxor Theater uit.

Het theater op de Kop van Zuid in Rotterdam vierde in 2011 haar tienjarig bestaan. Het was tegelijkertijd het afscheidsfeest van directeur Rob Wiegman. In een stijf uitverkochte zaal werd het publiek getrakteerd op spetterende optredens van onder anderen André van Duin, Paul de Leeuw, Lee Towers, Youp van 't Hek, Freek de Jonge, Gerard Cox, Joke Bruijs, Ashton Brothers, Ellen ten Damme, Jamai, Pia Douwes en als totaal chaotische uitsmijter: Waardenberg en De Jong.

Kijk vrijdag van 20:00 tot 23:00 uur op TV Rijnmond naar een heerlijke avondje theater. Laat je meevoeren door de top van het Nederlandse toneelentertainment. Geniet van muziek, cabaret, zang en dans en je krijgt het gevoel dat je echt weer een keer op stap bent.