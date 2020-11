Sparta-aanvaller Reda Kharchouch is fit: 'Voortzetten wat ik vorig jaar deed, doelpunten maken'

Reda Kharchouch kan eindelijk minuten maken bij Sparta in competitieverband. De aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van Telstar, is fit na maanden van blessureleed.

En daarmee komt een eind aan een moeilijke periode voor Kharchouch. "Ik wilde voortzetten wat ik vorig jaar deed, doelpunten maken", zegt hij. "Telkens als ik ging aansluiten, kreeg ik een terugslag. Dan plaats je wel even je vraagtekens."

Het was voor de goedlachse Kharchouch dus soms zwaar in zijn eerste maanden in Rotterdam, maar tegen ADO Den Haag is hij er zondag bij. "Ik kan niet 90 minuten voetballen, maar wel minuten maken."

Goede vibe

Vanaf de tribune zag hij Sparta moeizaam aan het seizoen beginnen, zeker qua resultaten. "De overwinning op RKC Waalwijk was goed voor het vertrouwen, maar ook daarvoor was de vibe en sfeer goed", meent Kharchouch.

"We verloren soms onterecht, je zag dat wij geen degradant waren. We lieten geen punten liggen omdat we slecht zijn."

Kharchouch wil in de komende weken zijn visitekaartje afgeven. "Ik ben gekomen om doelpunten te maken. De afstemming met mijn ploeggenoten komt wel."

Sparta speelt zondag thuis tegen ADO Den Haag. Dat duel begint om 14.30 uur.