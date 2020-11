De politie heeft vrijdagmiddag een 18-jarige man uit Drachten aangehouden in een woning in Schiedam. Hij zou iemand hebben bedreigd en daarbij zou een vuurwapen zijn gezien.

Agenten zijn de woning aan de Rotterdamsedijk binnengevallen en hebben de man aangehouden. De aanleiding voor de bedreiging zou liggen in de relationele sfeer.

De politie doet nog verder onderzoek. Of ook daadwerkelijk een wapen is gevonden, is nog onduidelijk.