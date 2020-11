Dick Advocaat blijft positief ondanks waslijst aan blessures bij Feyenoord: 'Nog steeds een goed elftal'

De Rotterdammers gaan op bezoek bij Fortuna Sittard, hekkensluiter in de eredivisie. "We hebben nog genoeg spelers over", aldus Advocaat vandaag tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip in aanloop naar het treffen in Limburg.

De trainer van Feyenoord blijft positief ondanks al het blessureleed. "We moeten er niet te veel naar kijken, we doen het met de spelers die er wel zijn. Dat is nog steeds een goed elftal. Ze zitten niet voor niets bij de selectie, ze moeten het maar waarmaken. Het is leuk om te kijken hoe zij het doen."

Puzzelen

Het wordt puzzelen voor Advocaat, die zijn twee linksbacks deze week weg zag vallen. Haps én ook nog Malacia. "Veel opties hebben we niet, maar ik weet wel wie daar gaat spelen. Maar dat ga ik nu niet zeggen."

Dat Feyenoord met zoveel blessureleed kampt verrast Advocaat niet. "We hebben aan het begin van het seizoen spelers gehaald waarvan we wisten dat die blessuregevoelig waren. Daarom kwamen ze naar Feyenoord. Fitte spelers konden wij niet krijgen."

Gewaarschuwd

Christian Conteh is één van die spelers. "Hij valt in de ene na de andere blessure. Dat wisten wij, daar waren we voor gewaarschuwd. Ik wil niet negatief doen, nergens voor nodig. We hebben nog steeds een elftal dat een resultaat neer kan zetten."

Goed nieuws voor Advocaat is dat Nicolai Jorgensen fit is. Hij start in Sittard tegen Fortuna. Spajic ontbreekt zondag uit voorzorg. De Serviër is getest op corona na terugkeer van de nationale ploeg. Hij wacht op groen licht.

Fortuna Sittard - Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.