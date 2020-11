RIVM: aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen

Voor de derde dag op rij is vrijdag het aantal coronabesmettingen in de regio Rijnmond weer iets toegenomen. De afgelopen 24 uur zijn er 830 nieuwe besmettingen gemeld. Dit waren er donderdag 667 en woensdag 592.

In de regio zijn de afgelopen 24 uur zeven mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn zeventien mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk zijn er 5974 nieuwe positieve tests bijgekomen.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 870

Albrandswaard: 15 - 1126

Barendrecht: 21 - 1940

Brielle: 3 - 465

Capelle aan den IJssel: 31 - 2561

Dordrecht: 50 - 4477

Goeree-Overflakkee: 22 - 1364

Gorinchem: 23 - 1183

Hardinxveld-Giessendam: 7 - 599

Hellevoetsluis: 13 - 1020

Hendrik-Ido-Ambacht: 11 - 1154

Hoeksche Waard: 21 - 2479

Krimpen aan den IJssel: 15 - 1102

Lansingerland: 26 - 2131

Maassluis: 22 - 1250

Molenlanden: 22 - 1343

Nissewaard: 56 - 3020

Papendrecht: 13 - 982

Ridderkerk: 16 - 1732

Rotterdam: 297 - 31771

Schiedam: 55 - 3646

Sliedrecht: 17 - 807

Vlaardingen: 47 - 3390

Westvoorne: 3 - 375

Zwijndrecht: 14 - 1773

