Twaalf jaar cel en tbs geëist voor doden Diego (10) uit Dordrecht

Justitie heeft in hoger beroep twaalf jaar cel en tbs geëist tegen Marcel S. uit Dordrecht, die zijn eigen zoon Diego zou hebben gedood. De 10-jarige jongen overleed in maart 2017 in de woning aan de Jan Vethkade in de Dordtse wijk Krispijn.

Volgens justitie is de jongen gewurgd. Ook was een slaapmiddel in zijn bloed gevonden. Een mogelijk motief was dat vader Marcel niet kon accepteren dat zijn relatie met de moeder van Diego was verbroken.

De verdachte heeft altijd ontkend. Hij wees erop dat hij en zijn zoon altijd onafscheidelijk waren.



De rechter in Rotterdam heeft de Dordtenaar eerder veroordeeld. Er is toen twaalf jaar en tbs opgelegd, hetzelfde als justitie nu eist. Het hof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.