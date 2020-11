Sparta-trainer Henk Fraser: 'Onszelf de druk opleggen om een keer van ADO te winnen'

Sparta-trainer Henk Fraser beschikt zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag over een vrijwel fitte selectie. Alleen Abdou Harroui ontbreekt. Hij verliet deze week het trainingskamp van Jong Oranje vanwege corona. "Hij is er niet bij, heeft ook niet getraind", legt Fraser uit.

De Rotterdammers treffen ADO Den Haag alweer voor de derde keer dit seizoen. Eén keer in de voorbereiding (1-1, oefen) en onlangs nog in het bekertoernooi (1-1, uitgeschakeld na penalty's). "Ik vind dat wij onszelf de druk op moeten leggen om een keer van ADO te winnen", aldus Fraser.

"Wij kunnen niet zeggen dat wij een ploeg in het rechterrijtje weg tikken, maar we willen de lijn van AZ (4-4) en RKC Waalwijk (0-2, winst) voortzetten. Op zoek naar de volgende stap. Dat is een goed resultaat tegen ADO."

Pim Doesburg

Sparta speelt zondag met rouwbanden en er wordt een minuut stilte in acht genomen, vanwege het overlijden van clubicoon Pim Doesburg. Fraser kent hem goed, maar dan van zijn periode bij Feyenoord.

Toen Fraser speler was in de Kuip en Doesburg keeperstrainer. "Pim is een icoon van de club", zegt de trainer van Sparta. "Ik had bij een aantal mensen waar ik best tegenop keek. In mijn tijd bij Feyenoord waren dat John Metgod en Pim Doesburg."

Fraser vervolgt: "Leuke mensen om een dolletje mee te maken. Dat was van beide kanten zo. Een geliefd persoon, meestal doe je zulke trucjes bij mensen die heel erg geliefd zijn. Hij was een fantastische man, een fantastische sporter en een lieve man. Een groot verlies."