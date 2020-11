Tieners opgepakt voor straatroven Maassluis en Schiedam

De politie heeft zes jongens in de leeftijd van 12 tot 17 aangehouden die verdacht worden van drie straatroven in Maassluis en Schiedam.

Een 15-jarige verdachte is opgepakt voor het beroven en mishandelen van een 14-jarige jongen op de Zuiddijk in Maassluis. Samen een groepje hield de verdachte op vrijdag 9 oktober het slachtoffer tegen en gaf hem een klap in zijn gezicht. Vervolgens werd zijn iPhone afgepakt. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in afwachting van zijn rechtszaak onder voorwaarden vrijgelaten.

Schiedamse straatroof

Een ander slachtoffertje, een jongen van 11, werd op zaterdag 12 september op het Bachplein in Schiedam omsingeld door een groep en kreeg een harde duw. Vervolgens werd zijn elektrische step afgepakt. Een van de verdachten had vermoedelijk een mes bij zich. Ook de vriendjes van het slachtoffer kregen rake klappen. De politie heeft twee jongens uit Schiedam opgepakt. De jongste, slechts 12 jaar, is na verhoor vrijgelaten. Een 13-jarige jongen zit nog vast.

Precies een week later was het weer raak op het Bachplein. Toen werden twee broers van 13 en 17 opgepakt. Zij bedreigden een 16-jarige jongen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Ook dit slachtoffer is beroofd van zijn telefoon.

In het huis van de verdachten trof de politie een gaspistool, een mes en een aantal telefoons aan. De 13-jarige verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten. Zijn oudere broer zit nog vast.