Iedereen houdt van Hamza

De hanen en kippen waren losgelaten na de finale van het EK voetbal in 2000 in de Kuip. De dieren verwijzen naar de bijnaam van de Franse nationale voetbalploeg: de Haantjes. Franse voetbalsupporters lieten de beestjes los in het gebied rondom het stadion, waarna de hanen en kippen de afgelopen twintig jaar zich in het gebied in veelvoud vermenigvuldigden. Gemeente Rotterdam besloot de diertjes uiteindelijk weg te halen, omdat kippen en hanen daar niet thuis horen.

Tot groot verdriet van onder andere Hamza, die de kippen en hanen al jaren eten gaf en eens in de zoveel tijd een eitje van de diertjes pakte. "Hebben ze niets beters te doen?", vroeg Hamza zich hardop af.

De tekst gaat verder onder de reportage, waarin Hamza zijn liefde voor kippen en hanen niet onder stoelen of banken steekt:

Na de publicatie van de reportage van afgelopen donderdag, werd de video al vrij snel door heel veel mensen online opgepikt. Niet alleen de dieren, maar ook Hamza werd een nationale knuffelbeer. #TeamHamza ontstond op Twitter. Hamza werd zelfs trending topic. De viral was een feit.

Een goede reden voor verslaggever Suzanne Mulder, die donderdagochtend het inmiddels legendarische gesprek met Hamza voerde, om vrijdag weer bij de garage langs te gaan.

Kijk hier 'the day after' bij garagebedrijf Elisa. waar Hamza weer aan het werk was na zijn moment of fame:

Maar tot zijn verbazing heeft Hamza een boete gekregen. Omdat hij de hanen en kippen eten gaf, en dat mag dus niet. Van Stadstoezicht moet Hamza 150 euro aftikken. "Waar slaat dit op?", vraagt hij zich verbaasd af.

"Ik mis ze. Het zijn leuke dieren." Hamza over de weggehaalde kippen en hanen

De dierenvriend treurt echter niet. Als het aan Hamza ligt, dan komen de hanen en kippen weer zo snel mogelijk terug. "Ik ga zelf wat regelen. Desnoods maak ik hier een hok. Dan kunnen ze niets zeggen, toch?" Wie weet trekt ons internetfenomeen zelf de portemonnee...