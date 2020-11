Gemeente sluit woning Spijkenisse na drugsvondst

Agenten hebben deze week bijna tien kilo cocaïne gevonden in een auto in Spijkenisse. De bestuurder had vlak daarvoor met een zware tas een woning aan de Jupiterstraat verlaten. De 42-jarige man uit Barendrecht zit vast.

De woning in de wijk Sterrenkwartier had al een tijdje de aandacht van de politie, omdat er mogelijk drugsgerelateerde zaken speelden. Toen de Barendrechter met een tas de woning verliet en wegreed, besloten agenten de wagen te controleren.

In de tas bleek bijna tien kilo cocaïne te zitten. Hij is vrijdag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten.

De woning is na de vangst gesloten door burgemeester Foort van Oosten. Buurtbewoners in Sterrenkwartier klagen al langer over spookwoning. Een jaar geleden beloofde de gemeente Nissewaard het bestemmingsplan aan te passen om ongewenste bewoning te voorkomen. Dat is nog niet gebeurd.