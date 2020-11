Chris Natuurlijk 21 november: Ook code rood voor het konijn in Rotterdam?

Over stadse konijnen, ratten en duiven, de schoonheid van bomen en de nieuwe roman van Josua Ossendrijver gaat het in Chris Natuurlijk van 21 november.

Het gaat niet goed met het konijn. Het dier staat dit jaar voor het eerst op de Rode lijst van Bedreigde Zoogdieren in Nederland. Vooral in de duinen en het boerenland nemen konijnen in aantal af. Maar, hoe zit het met het konijn in Rotterdam? Chris Natuurlijk vraagt het aan André de Baerdemaeker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam.

Wat is nou het probleem van ratten?

"Zijn het hun kraaloogjes of is het de rommel waar ze in zitten? Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, is benieuwd waarom mensen zich zo storen aan ratten of duiven in de stad en of er echt wel zoveel ratten in Rotterdam zijn als we denken.

Nu Kees Vink aan het werk is als bijzonder hoogleraar ' from Big Natural History to Urban ecology ', kan dat allemaal worden onderzocht. Met zijn aanstelling is de bijzondere samenwerking tussen het museum, Bureau Stadsnatuur, de Erasmusuniversiteit en het Erasmus MC een feit.

Vink, die zichzelf het liefst hoogleraar stadsbiologie noemt, zal met zijn studenten onderzoek gaan doen naar de dode dieren en planten uit de collectie van het museum, maar ook - eventueel met hulp van Rotterdammers - in kaart brengen hoe mens en natuur zoveel mogelijk in harmonie kunnen leven in de stad.

Bomen in het Dordrechts Museum

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Bomenstichting is in het Dordrechts Museum de tentoonstelling ' Diepgeworteld . Bomen in de Nederlandse schilderkunst' te zien.

Chris Natuurlijk wandelt met conservator Quirine van der Meer Mohr langs de schilderijen, maar eigenlijk begint de tentoonstelling al buiten in de museumtuin.

Vlucht

Josua Ossendrijver vertelt in Chris Natuurlijk over zijn nieuwe roman Vlucht . Het is het eerste boek dat hij met zijn eigen uitgeverij Bubulcus uitgeeft. Lange tijd ging de Schiedammer als Klaas Slegt door het leven. Pas op latere leeftijd kwam hij erachter dat hij eigenlijk Joods is en dat zijn ouders hem in de oorlog hebben afgestaan aan een niet-Joods echtpaar. Dat het nu nog steeds gebeurt dat mensen net als zijn ouders moeten vluchten omdat ze 'anders' zijn, inspireerde hem tot het schrijven van zijn nieuwe boek, waarvan een deel van de opbrengst naar de Stichting Bootvluchteling gaat.

