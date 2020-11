FC Rijnmond: 'Noem het jeugd- en trainingscomplex van Sparta sportpark Pim Doesburg'

In onze voetbaltalkshow FC Rijnmond ging het vrijdag het uiteraard over Pim Doesburg, die deze week op 77-jarige leeftijd overleed. Doesburg is een oer-Spartaan, maar werkte als keeperstrainer ook lang bij Feyenoord. Ali Boussaboun maakte hem kort mee in de Kuip. "Hij was altijd heel open en recht door zee."

"Ik kan alleen maar positieve dingen over hem zeggen. Hij was heel down-to-earth. Je kon echt met hem lachen", vindt Boussaboun, die zo'n vijftien jaar geleden bij Feyenoord speelde.

Zondag, als ADO Den Haag de tegenstander is, staat Sparta stil bij het overlijden van Doesburg. Een dag eerder krijgen fans de mogelijkheid om in de Ridderzaal van Het Kasteel afscheid te nemen. Sparta roept supporters wel op om zoveel mogelijk online te condoleren en herinneringen achter te laten. "Het is Doesburg-weekend bij Sparta, dat is volkomen terecht", zegt Ruud van Os, chefsport van Rijnmond en Sparta-supporter.

"Doesburg is een icoon van Sparta. Ik zou zeggen: noem het jeugd- en trainingscomplex van Sparta maar Sportpark Pim Doesburg", oppert Van Os.

Verklaring

Als Sparta zondag aftrapt tegen ADO Den Haag, doet Feyenoord dat in Limburg tegen Fortuna Sittard. Trainer Dick Advocaat mist heel veel spelers, om uiteenlopende redenen.

"Het is moeilijk te beoordelen wat de verklaring is", zegt Boussaboun. "Soms heb je gewoon pure pech, niet alles is te verklaren. Maar het lijkt me sterk dat ze niet hard genoeg trainen of dat ze de boel fysiek niet goed in de gaten houden."

Advocaat mist sowieso negen spelers. "Maar je mag toch verwachten dat Feyenoord Fortuna kan verslaan. Voorin heb je Linssen, Bannis, Jorgensen en Berghuis. Vier aanvallers die fit zijn. En Fortuna staat stijf onderaan."

In FC Rijnmond komt ook Willem van Hanegem aan het woord over Feyenoord. Ook komt de actie van fans voor Nicolai Jorgensen aan bod en gaat het over de belangrijke wedstrijd die Sparta speelt tegen ADO Den Haag.