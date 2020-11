Donorkinderen Jan Karbaat uit Barendrecht willen schadevergoeding

Vrijdag diende een voorlopige zitting in Rotterdam. De rechter stond in 2019 al toe dat donorkinderen hun DNA mochten vergelijken met dat van Karbaat. Advocaat Tim Bueters meldde vrijdag de laatste stand van zaken: 77 donorkinderen hadden Jan Karbaat als vader. De arts, directeur van kliniek Bijdorp in Barendrecht, overleed in 2017. Volgens Bueters is het getal van 77 ‘vermoedelijk het topje van de ijsberg’.

In de nieuwe rechtszaak gaat het om de financiën. “Het is eerlijk dat het geld dat dokter Karbaat met deze praktijken heeft verdiend, ook wordt verdeeld onder de donorkinderen", zegt Bueters.

De advocaat wil het handelen van de vruchtbaarheidsarts zelfs omschrijven als medische verkrachting. “Vrouwen kwamen naar de kliniek en werden ontvangen door deheer Karbaat. Dan ging hij even weg om zichzelf te bevredigen en kwam met vers zaad bij de vrouwen terug in de behandelkamer.”

Schadevergoeding

Niet alleen een deel van de rechtstreekse donorkinderen procedeert, ook kinderen en ouders die een andere donor hadden in Barendrecht gaan met claims komen. Die zaaddonoren zouden niet goed zijn gescreend op erfelijke ziektes, waarmee de kinderen nu te kampen hebben. Zij willen een schadevergoeding.

De 40-jarige Nathalie vertelde emotioneel haar verhaal in de Rotterdamse rechtszaal en somde al haar aandoeningen op. “Ik ben een medisch wonder, een IKEA-bouwpakket. Overal schroeven. Ik heb reuma, astma, allergieën. Ik heb last gehad van depressies en mijzelf gesneden. Ik ben het levende en lopende bewijs dat een donatie fout kan gaan. Dit had voorkomen kunnen worden.”

Concrete bedragen zijn vrijdag nog niet genoemd. In deze eerste zitting ging het vooral om de juridische procedures: zijn de erfgenamen, zoals de weduwe van Jan Karbaat, wel aansprakelijk? "Zij zitten in een onmogelijke positie", zei advocate Danielle Zwartjes, die de erven bijstaat.

Andere vraag: Zijn alle misstanden wel op het conto te schrijven van Jan Karbaat, of betrof het de hele kliniek met meerdere artsen?

Namens de erfgenamen wordt er zelfs betwist dat donorkinderen rechtstreeks van Jan Karbaat afstammen. Dat schoot advocaat Tim Bueters in het verkeerde keelgat. “Het DNA is door een onafhankelijk instituut vergeleken. Dat was voor mijn cliënten heel emotioneel. Het is pijnlijk dat het nu weer wordt betwist.”

Verjaard

Danielle Zwartjens stelt dat het gros van de zaken is verjaard. Zij hamerde erop dat de inseminaties lang geleden zijn gedaan. “Amper is het nog te achterhalen wat precies de werkwijze was in de kliniek. De wensmoeders moeten bewijzen dat alles persoonlijk en alleen met dr. Karbaat is geregeld.”

Zwartjens zei over de screening dat bij donoren werd gekeken of zij gezonde kinderen hadden: “Ook in dit geval moeten de eisers aantonen dat sprake was van medische tekortkomingen. Je kunt als kliniek nooit een honderd procent gezond kind beloven. Bovendien staat niet vast dat de aandoeningen in rechtstreeks verband staan met Karbaat.”

De rechtbank in Rotterdam gaat zich nu eerst buigen over de vraag of de eisers ontvankelijk zijn met hun claims en of de zaken zijn verjaard. De rechter geeft zichzelf tot 17 februari 2021 de tijd om daar een beslissing over te nemen. Afhankelijk daarvan wordt duidelijk of er concrete schadeclaims kunnen komen.