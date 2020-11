Sinterklaas heeft een druk dagje in de polder: 'Fijn dat dit weer kan!'

Bijna alle bedrijfs- en schoolbezoekjes zijn uit de agenda van Sinterklaas geschrapt. Maar in Molenlanden kon de goedheiligman vandaag wel bezocht worden. In zijn eigen werkkamer op Avonturenboerderij Molenwaard. Het attractiepark in de polder dat, na twee weken verplichte sluiting, de deuren weer mocht openen: "Fijn dat dit weer kan!"

Een oma en opa uit Giessenburg genieten met volle teugen van het sinterklaasuitje met hun kleinzoon. "Het is hartstikke leuk om bij sinterklaas op bezoek te gaan! Heel leuk om dit feest zo te vieren. We zijn wel toe aan iets vrolijks!"

Ook de Sint heeft het in Groot-Ammers naar zijn zin. "Dit is toch fantastisch? Ik geniet weer", zegt hij enthousiast.

De tekst gaat verder onder de video, waarin een impressie wordt gegeven van de sinterklaasdrukte bij de Avonturenboerderij Molenwaard:

Het is ook een bijzondere dag voor de eigenaar van het park, Michael van Hoorne. Hij is blij dat het hele team weer aan de slag kan. "Het voelt onwijs goed. Het park is weer open en er lopen weer kinderen. Het is ook tussen de oren goed dat we weer bezig zijn."

Het sinterklaasuitje valt op de eerste dag goed in de smaak. Tientallen kinderen bezoeken de goedheiligman met hun ouders of grootouders. Toch zijn er op het park veel minder bezoekers welkom dan voor de corona-uitbraak. "Minder mensen op het park, afstand houden en zo proberen we het zo goed mogelijk te doen!"