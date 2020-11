Douane, politie én uithalers speuren in de haven naar partij drugs: 'zoektocht naar een speld in een hooiberg'

Douane en politie hielden deze week 22 mensen binnen 24 uur in de Rotterdamse haven aan. Jan Janse, districtchef van de zeehavenpolitie, pleit in een openhartig gesprek op Radio Rijnmond voor meer samenwerking met rederijen en terminals om deze drugssmokkel tegen te gaan. Ondanks de vele aanhoudingen, zijn de douane en politie nog steeds op zoek naar de drugs in de container(s).

Dat deze opgepakte personen uithalers zijn, is volgens Janse overduidelijk. "Die mensen hebben daar niets te zoeken. Ze hebben spullen bij zich om containers open te breken. Ook hebben ze valse zegels mee, om ervoor te zorgen dat een opengebroken container legaal is afgedicht. Ze zijn in het bezit van security- en PGP-telefoons, je vindt die eigenlijk alleen bij criminelen. Dit zijn geen verdwaalde toeristen."

Luister hieronder naar het volledige interview met districtchef Jan Janse van de zeehavenpolitie. De tekst gaat verder onder het fragment:

Janse zegt dat deze uithalers proberen drugs uit de containers te halen voordat die bij de afnemer terecht komen. "De containers gaan waarschijnlijk naar een eerlijke klant. Ergens in Zuid-Amerika heeft iemand dan drugstassen in de container geplaatst." Vervolgens zoeken de uithalers in de Rotterdamse haven naar drugs. Een flinke klus, stelt Janse. Vandaar dat de uithalers enorm uitpakken om tussen duizenden containers de juiste container mét drugs te vinden.

'Zoeken naar een speld in een hooiberg'

Op dit moment loopt op het terrein van de ECT, in samenwerking met de douane, een project waarbij de controletechnieken en -methoden moeten worden aangescherpt. "De ECT heeft hier meer last van, omdat de lijnen uit Zuid-Amerika komen. De containers en drugs komen eenmaal daar vandaan", legt Janse uit.

De verwachting is dat niet elke van de 22 opgepakte personen voor dezelfde container(s) kwamen, stelt Janse. "De conclusie die we nu durven trekken, is dat er nu nog één of meerdere containers op dat terrein staan." Daar zijn de politie en douane nu naar op zoek, maar dat valt volgens Janse niet mee. "Het is zoeken naar een speld in een hooiberg."

De zoekactie stopt pas wanneer de container(s) gevonden is of zijn. "Maar we leveren op dit moment aardig tegenspel", zegt Janse. De juiste container(s) vinden moet op een 'slinkse manier gebeuren'. Dat gebeurt vaak, zegt Janse. "Maar niet altijd."

Boetes worden zwaarder

In het verleden vielen de straffen voor uithalers mee, erkent Janse. Maar daar komt verandering in.

Wanneer iemand zich op verboden terrein bevindt, dan krijgt die persoon op dit moment een boete van 80 euro. "Maar dat hoopt nu op", zegt Janse. "Als je met vijf personen daar loopt, dan doen we daar ook nog eens een coronaboete bij."

Inmiddels is het zo dat alle uithalers minstens twee dagen aan de tand worden gevoeld. "Er loopt nog een proefproces om uithalers, die niet in bezit waren van verdovende middelen, om die toch te veroordelen voor voorbereidingshandelingen van de invoer van drugs. Dus daar kunnen we aardig mee geholpen worden", denkt Janse.

Meer samenwerken, anders dweilen met kraan open

Ook is er een wetswijziging in de maak. Er komt een aanpassing in het artikel van erfvredebreuk. Dan komt er een maximale strafdreiging van twee jaar cel. Bovendien wordt er gewerkt aan een schadevergoeding voor uithalers, die met hun criminele activiteiten de werkzaamheden in de haven vertragen.

"Het is een spannende race. Als we die willen winnen, dan moeten we nauwer samenwerken met bedrijven zoals ECT", zegt Janse. "We zullen met containerterminals en rederijen de handen ineen moeten slaan om ervoor te zorgen dat heel het proces ook op veiligheid wordt gericht. Dan kunnen we een stevig weerwoord hebben op de drugssmokkel. Anders blijft het dweilen met de kraan open."