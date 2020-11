'Alcoholvrij bier steeds populairder én lekkerder'

"Er zijn twee verklaringen dat steeds meer mensen kiezen voor bier zonder alcohol", legt Brouwer uit. "Vroeger proefde je het meteen als je het dronk. Het was niet lekker. Dat is nu echt veranderd. De kwaliteit is omhoog gegaan."

Daar komt bij dat steeds meer mensen bewuster willen leven en daar hoort alcohol niet echt bij. "En dan is alcoholvrij bier echt de uitkomst", zegt Brouwer. Het wordt ook steeds populairder om bier zonder alcohol te drinken. Je bent niet meer een sulletje als je het drinkt."

Benieuwd wat er allemaal te krijgen is als het gaat om alcoholvrij bier? Luister dan naar het gesprek dat eindigde in een heuse bierproeverij: