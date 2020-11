Stoompont ‘Het Zwarte Zwaantje’ vaart naar een nieuw leven in Dordrecht

Het was ijskoud en pikdonker vrijdagochtend vroeg, toen het Zwarte Zwaantje de werf in Hardinxveld-Giessendam verliet. Deze allerlaatste stoompont van Nederland is daar de afgelopen elf maanden opgeknapt en krijgt nu een nieuw leven.

Vandaag vertrok hij naar zijn nieuwe plek: drijvend park Leefwerf de Biesbosch. Dat was nog een flinke operatie. Elio Barone van Leefwerf de Biesbosch is blij dat het eindelijk zover is: “Een bijzonder moment. We hebben elf maanden lang op de werf van Neptune Repair mogen restaureren, maar nu gaan we naar Dordt.”

Daar wordt Het Zwarte Zwaantje helemaal in ere hersteld. Het voormalige stoompontje tussen Gorinchem en Woudrichem en later op Goeree-Overflakkee zou anders wel eens tot schroot kunnen zijn vermalen. Dat terwijl het de laatste in zijn soort is.

Vroege operatie

Het Zwarte Zwaantje legde de reis naar Dordrecht niet zelf af, maar werd vanmorgen om zes uur ‘s ochtends door twee sleepboten voortgetrokken. “Maar de mensen aan boord kunnen nu toch al even ervaren hoe het vroeger op deze pont was,” zegt Barone trots.

Kijk hieronder naar de video, waarin te zien is hoe Het Zwarte Zwaantje naar zijn nieuwe plek werd gebracht. De tekst gaat verder onder de video:

Het Zwarte Zwaantje had er flink de pas in. "Zo snel heeft hij nog nooit gevaren in zijn leven", zegt vrijwilliger Rob Schippers. "Veertien kilometer per uur", voegt collega Nico Dolman daar aan toe, zijn telefoon met een speciale snelheids-app in de hand.

De vroegere stoompont op weg naar de Papendrechtse Brug. De tekst gaat verder onder de foto:

De historische stoompont wordt in Dordrecht verder gerestaureerd en komt medio volgend jaar als museaal schip in het drijvend park 'Leefwerf de Biesbosch' te liggen. Daar kan iedereen Het Zwarte Zwaantje in al haar glorie bezoeken.