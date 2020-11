Onderzoek naar miljardairsfamilie Van der Vorm: 'Het schuurt dat zij exclusief met de gemeente aan tafel zitten'

Al jaren staat de miljardairsfamilie Van der Vorm uit Rotterdam bekend als weldoeners van de stad. Via stichtingen investeren zij in goede doelen, waar óók de gemeente van profiteert. Onderzoeksjournalist Maurice Geluk van 'Vers Beton' deed samen met OPEN Rotterdam onderzoek naar de invloed en banden van de familie met het gemeentebestuur.

"Het is een familie die zijn geld heeft verdiend met steenkolen en later Holland-Amerika Lijn, waar ze een flink kapitaal mee hebben verdiend", zegt Geluk. "Ze investeren nu ook in bijvoorbeeld in Coolblue en Vopak."

Luister hieronder naar het volledige radio-interview met Maurice Geluk, onderzoeksjournalist van Vers Beton. De tekst gaat verder onder het fragment:

Geluk was nieuwsgierig naar de filantroop achter de miljardair. Daar kwam deze productie uit voort. "Ik wilde weten hoe het nou precies zat met stichting Verre Bergen en Droom en Daad. Vooral die laatste stichting werd steeds zichtbaarder met allerlei investeringen in vastgoed. Ik vroeg me af hoe de lijntjes met de gemeente liepen."

'Niet heel democratisch'

Volgens Geluk was er de gemeenteraad commotie ontstaan omdat de filantropen steeds meer panden kochten waar de gemeenteraad niets vanaf wist. In een van die panden wordt het Landverhuizersmuseum gevestigd. "Gemeente geeft de familie via de stichtingen veel ruimte en inspraak over de ontwikkeling van de stad. In veel gevallen heeft de Raad er ook niets over te zeggen. Dat is niet heel democratisch."

"De stichtingen hebben een stuurgeroep en die hebben maandelijks overleg met topambtenaren", legt Geluk uit. "En die stuurgroep brengt advies uit aan de College van burgemeester en wethouders."

Hoewel het om advies gaat, is het volgens Geluk niet te zeggen hoever de invloed van de familie echt gaat. "Er is op dat gebied helemaal geen openheid over. Het schuurt dat zij exclusief met de gemeente aan tafel zitten. Dat geldt niet voor andere partijen.

Het klinkt altijd goed, filantropie, maar er zit gewoon een bedrijf achter. Ze worden ook als zodanig gerund. Op een gegeven moment wordt de gemeente afhankelijk van deze filantropen."

Een goed voorbeeld is volgens Geluk Boijmans van Beuningen waar de familie niet meer in wilde investeren: "Na hen hebben ook andere investeerders zich teruggetrokken."