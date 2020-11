Excelsior neemt in tweede helft afstand van Jong AZ en boekt ruime overwinning (4-1)

Excelsior heeft vrijdagavond in eigen huis drie punten gepakt tegen Jong AZ. De Rotterdammers namen na een moeizaam eerste bedrijf in de tweede helft afstand van de beloftes uit Alkmaar. De 4-1 overwinning betekende een fijne sportieve revanche op de nederlaag van vorige week in Helmond.

Bijzonder veel viel er niet te beleven in de eerste helft. Excelsior kreeg wel de beste mogelijkheden, vooral via spits Elias Már Ómarsson en Thomas Verhaar. Laatstgenoemde kwam na tien minuten spelen in bijzonder kansrijke positie, maar schoot de bal het stadion uit. De beste kans van de eerste 45 minuten kwam op naam van Ómarsson, die na een halfuur spelen de score moest openen. Op aangeven van Julian Baas schoot hij echter van dichtbij op Jong AZ-doelman Beau Reus.

Verder ontbrak het Excelsior in de eerste helft aan de nodige zorgvuldigheid en ook meerdere keren aan de juiste eindpass. Jong AZ bood wat gratis mogelijkheden via slippertjes achterin, waar Excelsior niet van profiteerde. Zelf waren de bezoekers zo nu en dan ook dreigend. Maar eigenlijk moest Excelsior-doelman Maarten de Fockert, die zijn eerste minuten van dit seizoen maakte, alleen serieus ingrijpen op een schot van Millen Baars.

Toch weer Ómarsson

De eerste tien minuten van de tweede helft vertoonden hetzelfde spelbeeld als de eerste, maar Excelsior kwam na een klein uurtje spelen wel op een verdiende voorsprong. Wie anders dan Ómarsson liep een uitstekend lopende aanval van de Rotterdammers binnen en tekende zo voor alweer zijn vijftiende treffer van het seizoen: 1-0. De tien minuten na die openingstreffer was Jong AZ af en toe dreigend, maar toch lag tien minuten later de tweede Rotterdamse treffer in het net.

Een harde voorzet van Excelsior-rechtsback Siebe Horemans werd door verdediger Tijs Velthuis achter zijn eigen doelman gewerkt. Reus kreeg er nog wel een handje tegen, maar niet genoeg om de 2-0 te voorkomen. Daarmee waren de drie punten wel in de tas voor Excelsior.

De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen liep in de slotfase in eerste instantie al uit naar een fijn klinkende 3-0 voorsprong. Een afgemeten voorzet van wederom Horemans werd hard in de verre hoek geknald door invaller Ahmad Mendes Moreira. Des Kunst schoot een paar minuten voor tijd nog de 3-1 binnen, maar het slotakkoord was voor Stijn Meijer. De invaller kopte op prachtige achterwaartse wijze de 4-1 binnen via de onderkant van de lat.

Excelsior - Jong AZ 4-1 (0-0)

56' Elias Ómarsson 1-0

67' Tijs Velthuis (eigen doelpunt) 2-0

83' Ahmad Mendes Moreira 3-0

88' Des Kunst 3-1

90' Stijn Meijer 4-1

Opstelling Excelsior: De Fockert; Horemans (90' Buter), Matthys, Fischer, Tjoe-A-On; Baas (90' Eijgenraam), Niemeijer (90' Van Delft), Ormonde-Ottewill; Seys (75' Mendes Moreira), Ómarsson, Verhaar (84' Meijer)