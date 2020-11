'Niet genoeg openbare toiletten voor gehandicapten en zieken'

Zijn er genoeg openbare toiletten in onze regio? Volgens de Maag Lever Darm Stichting en de HogeNood-app, de grootste wc-database in Nederland, die het aanbod in heel Nederland keurden, is het antwoord 'nee'.

Vlaardingen, Nisserwaard, Hoeksche Waard en Molenlanden hebben nauwelijks openbare toiletten. Dat is slecht nieuws voor buik- en blaaspatiënten. "Wij worden dagelijks gebeld door mensen die ziek zijn en nergens terecht kunnen als ze naar het toilet moeten", zegt Ivo Thonen van de MaagLeverDarm Stichting.

De tekst gaat verder onder de audio, waarin Ivo Thonen de situatie van de openbare toiletten duidt:

Volgens Thonen kunnen mensen niet meer terecht bij horecazaken sinds die door coronamaatregelen gesloten zijn. "Daardoor is twee derde van het aanbod weggevallen. Winkels laten mensen liever niet toe uit angst voor besmetting."

'Iedereen moet onbezorgd naar buiten kunnen'

Daarom moeten er veel meer openbare toiletten bijkomen, zegt Thonen. "Wij willen ervoor zorgen dat iedereen, ook gehandicapten en zieken, gewoon onbezorgd naar buiten moeten kunnen. Dat is voor buik- en blaaspatiënten alleen mogelijk wanneer er om de 500 meter een openbaar toilet is. Ongeveer de helft van stadscentra heeft dat al, maar nu de andere helft nog."

Of dat snel gerealiseerd kan worden, is de vraag. "Er is geen wet die de de steden verplicht om een bepaald aantal openbare toiletten te hebben", zegt Thonen. "We hebben geprobeerd om de Tweede Kamer zover te krijgen zo'n wet in het leven te roepen, maar we werden naar de gemeente verwezen."

Volgens Thonen is de gemeenteraad nu aan zet om dit probleem aan te pakken. "Er is niet een wethouder die verantwoordelijk is voor openbare toiletten. Door de plek waar het moet komen, het belang dat het dient, valt het onder allerlei portefeuilles. Dus is het aan de gemeenteraad om met een voorstel te komen."