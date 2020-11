Het weer van vandaag: grijs en druilerig

Deze zaterdag is het bewolkt en het kan soms druilerig zijn met soms wat motregen. Het wordt opnieuw zacht met vanmiddag een temperatuur van 11 of 12 graden. Er staat een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en zorgt een koufront vanuit het noordwesten voor enige tijd lichte regen. De nacht verloopt erg zacht met minima van maar liefst 11 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Morgen is het eerst bewolkt en kan er aanvankelijk nog wat lichte regen vallen, daarna blijft het droog met vanuit het noordwesten ook af en toe zon. Bij een matige westenwind wordt het 11 of 12 graden.

VOORUITZICHTEN:

In de nieuwe werkweek laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. Het blijft aanhoudend vrij zacht voor de laatste week van november. In de middag wordt het 10 of 11 graden.