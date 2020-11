'Vijfenvijftig euro? Dat is wel heel erg!' Politie deelt boetes uit voor fietsen zonder verlichting

Handhaver Apdeslam Boukou van Stadstoezicht: "Als mensen er voor kiezen toch op de fiets te stappen zonder verlichting, dan is dat levensgevaarlijk. Want ze zijn niet zichtbaar.”

Het is een kwestie van twee knopjes indrukken en je bent als fietser te zien in het donker. Wie de knopjes niet indrukt, riskeert een bekeuring. Want de politie controleert op veel plekken en is niet zuinig met boetes. Vrijdagavond hebben agenten op de Groene Hilledijk in Rotterdam Zuid twintig fietsers bekeurd die zonder verlichting reden.

De controle op fietsverlichting is echt nodig, zegt politieman Maurice Schnitker wijkagent op Boulevard-Zuid en Walravenbuurt. “Ik zie veel mensen zonder licht rijden en daardoor ontstaan veel aanrijdingen. Met licht ben je beter zichtbaar en kun je zelf ook veel meer zien.”

Lampje gepikt

De fietsers, die bekeurd worden vanwege de ontbrekende verlichting, vinden het niet leuk om 55 euro boete te betalen. “Vijfenvijftig euro? Dat is wel heel erg!” zegt een vrouw die door de politie wordt gestopt. "Ik hád een lampje, maar die hebben ze net gepikt terwijl ik in de winkel was. De politie had ook een beetje begrip kunnen tonen.”

Een jongeman die net is bekeurd, zegt dat hij datzelfde ook net heeft meegemaakt. ”We waren net in de winkel en toen hebben ze mijn lampjes voor en achter gepakt. En nu word ik bekeurd, dat vind ik wel minder."

Handhaver Apdeslam Boukou van Stadstoezicht gemeente Rotterdam kent het verhaal. “Dat horen we best wel vaak als mensen aan de kant worden gezet. Maar kijk, als je er achterkomt dat je lampjes zijn gestolen, moet je de keuze maken om niet te gaan fietsen. Of je gaat lopen. Als mensen er voor kiezen toch op de fiets te stappen zonder verlichting, dan is dat levensgevaarlijk. Want ze zijn niet zichtbaar.”

Alle bekeurde fietsers waren na de politieactie wel direct zichtbaar, omdat ze een gratis verlichtingssetje kregen aangeboden door de gemeente Rotterdam.