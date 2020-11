Ook in zijn derde seizoen is Maarten de Fockert reservekeeper bij Excelsior: 'Ik heb daar wel echt eventjes mee gezeten'

Maarten de Fockert stond vrijdagavond onder de lat bij Excelsior in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Het waren zijn eerste minuten van dit seizoen. In de voorbereiding verloor de 25-jarige Maaslander de concurrentiestrijd van eerste doelman Alessandro Damen.

Diezelfde Damen testte afgelopen zondagavond positief op het coronavirus. Donderdagavond leverde hij een negatieve test af, maar omdat hij in de tussentijd niet mee kon trainen kwam Excelsior-Jong AZ te vroeg. Dus kreeg De Fockert de kans.

"Het ging volgens mij wel goed, ik denk dat ik in de eerste helft wel een belangrijke bal heb gepakt", vertelt De Fockert. "Dan zeggen ze zo mooi: daar sta je voor. Ik was niet zo tevreden over m'n voetballende aandeel, m'n trappen waren niet zo zuiver. Maar ik denk dat ik voor m'n eerste wedstrijd van het seizoen niet mag klagen."

De Fockert had tot nu toe vier wedstrijden, allemaal begin dit jaar, het doel verdedigd bij Excelsior. De nul houden was daarin nog niet gelukt. Vrijdagavond zat hij er dichtbij. Des Kunst schoot echter in minuut 88 een Alkmaarse eretreffer binnen. "Ik baalde wel van de tegentreffer. Ik zat echt te hopen om de nul te houden. Maar het tevreden gevoel en de blijdschap overheersen."

Knipbeurt

Sterker nog, De Fockert werd vrijdagavond door vanuit huis meekijkende Excelsior-supporters uitgeroepen tot Man of the Match. "Als je dat bij ons wordt, dan krijg je een knipbeurt. Door de bubbel waar we in hebben gezeten ben ik al een tijd niet naar de kapper geweest. Misschien dat het daar mee te maken heeft. Het is wel een beetje nodig", lacht De Fockert.

Ook trainer Marinus Dijkhuizen toonde zich vrijdagavond tevreden over De Fockert. "Hij was goed. Heel fijn voor hem. Ik heb 'm ook een compliment gegeven in de kleedkamer, tweede keeper zijn is niet de leukste job. Maarten is een fantastische gozer met een hele goede mentaliteit. Met name voor hemzelf erg fijn en verdiend dat hij een groot aandeel had in de overwinning."

Maar of het genoeg was om Dijkhuizen wat zijn keeperskeuze betreft aan het twijfelen te maken? "Nee, want ik ben tevreden over Damen. Die keept ook al weken goed. Maar je moet er toch maar even staan, het is wel fijn dat je twee stabiele keepers hebt."

'Ik denk dat het mijn tijd is'

Terug naar de zomer van dit jaar. Diezelfde twee stabiele keepers vechten om het plekje onder de lat bij Excelsior. Begin augustus gelooft De Fockert in ieder geval in zijn kansen. "Ik denk dat het mijn tijd is, dus ik hoop dat de trainer daar hetzelfde over denkt aan het eind van de voorbereiding", vertelde hij destijds tegen Rijnmond.

Tevergeefs dus. Als op zaterdag 29 augustus voor Excelsior het seizoen begint, staat Alessandro Damen 'gewoon' onder de lat. "Dat was zeker een tik", vertelt De Fockert. "Dat was gewoon naar. Ik heb daar wel echt eventjes mee gezeten. Maar als ik uiteindelijk zie hoe het de laatste maanden verdedigend bij ons staat, dat is best aardig. Ik denk dat Alessandro goed staat te keepen. Het is niet leuk om je er bij neer te leggen, maar dat accepteer je dan en dat is ook gewoon het beroep waar je voor gekozen hebt."

'Damen was wat stabieler'

"Ik denk dat Alessandro, om het in Jip-en-Janneketaal te zeggen, in de voorbereiding meer ballen heeft gepakt dan ik. Dat is wel belangrijk voor een keeper, ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven." Trainer Dijkhuizen vult aan: "Damen was wel wat stabieler dan Maarten en dat vond Maarten zelf uiteindelijk ook na de voorbereiding. Alessandro is natuurlijk ook wat meer ervaren. Dat gaf de doorslag en dat heeft hij redelijk doorgetrokken vind ik ook."

"Het heeft wel een week of twee geduurd voor ik de knop om kon zetten", vervolgt De Fockert. "Ik wil niet zeggen dat ik in zak en as zat, maar ik had wel moeite om echt m'n drive die ik normaal gesproken heb te vinden op het veld. Maar op een gegeven moment wil je ook gewoon plezier hebben, en ik heb in mijn geval het meeste plezier als ik gewoon volle bak ga. Of ik nog volle bak plezier heb bij Excelsior? 100 procent!"

Verbijten

Maar toch. De Fockert, ooit nog opgeleid bij Feyenoord, is inmiddels 25 en zit voor het derde seizoen op rij op de bank bij Excelsior. Ook bij zijn komst in de zomer van 2018 sprak hij al de ambitie uit eerste keeper te worden. Ziet hij nog toekomst in Kralingen? "Ik zit me zeker te verbijten, maar ik denk nog steeds dat ik hier eerste keeper kan zijn en worden."

"Er spelen ook andere dingen in m'n leven dan voetbal. Ik woon met m'n vriendin hier in de stad. M'n ouders en hele familie wonen in de buurt, dus al met al is het plaatje hier hartstikke mooi. Ik ga gewoon voor m'n kansen."