Burgemeesters willen niet alleen vuurwerk, maar ook carbidschieten in de ban doen

Het gaat om Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen, gemeenten waar carbidschieten nog geen traditie is. De burgemeesters willen dat zo houden. Ze zijn bang dat nu er een verbod is op knal- en siervuurwerk, het carbidschieten komende jaarwisseling een hoge vlucht neemt.

Ook bij carbidschieten kunnen slachtoffers vallen. Tien procent van alle vuurwerkletsel tijdens de afgelopen jaarwisseling had te maken met carbidschieten. In veel gemeenten in het oosten van het land mag carbidschieten gewoon. Daar is het al jaren een traditie.