Een lang gesprek met Willem van Hanegem: Over blessures Feyenoord, opvolging Advocaat en toekomst Berghuis

"Mijn voordeel is dat ik vrijuit kan spreken", zegt Willem van Hanegem als het gesprek ruim een half uur bezig is. En doet dat het clubicoon van Feyenoord dan ook uitgebreid.Wat zegt het als João Teixeira in één seizoen nooit meer dan vijf wedstrijden heeft gespeeld? "Dat-ie lekker uitgerust is." Wie moet Dick Advocaat opvolgen? "Naar mij wordt zelden geluisterd, dus ik ga niet Henk Fraser noemen." En wat een mooie club zou zijn voor Steven Berghuis? "Hij zit al bij de mooiste club."

"Je moet wel die speculaas meenemen, hè? En in de zomer hebben ze bij die groenteboer daar de lekkerste kersen van Nederland. Echt, ik neem dan hele bakken mee." Het zijn de tips van fijnproever Willem van Hanegem. Geregeld rijdt hij op woensdag drie kwartier naar de markt in Hoogland, gemeente Amersfoort. Niet alleen om met een volle auto weer terug te rijden, ook om met een vriendengroep 'het weekend nog eens door te nemen' bij cafetaria 't Toetje.

Normaal gesproken is Van Hanegem een van de vijftien mannen. Vandaag is alleen Jaan de Graaf er. Bij AZ speelde De Kromme samen met de spits, die na zijn carrière een bakkerij begon in Spakenburg. Het groeide uit tot 't Stoepje, een franchise-onderneming met kramen op zo'n duizend markten in Nederland. "Hij was zo lui als de zenuwen", lacht Van Hanegem. "Ik hoefde ook niks te doen, want jij gaf die ballen toch wel op maat", reageert De Graaf. "Maar ik heb jou weer leren golfen, Willem. Want je kon er echt helemaal niks van."

Hugo de Jonge is geen Feyenoorder

De vrienden discussiëren nog even verder, terwijl zij wachten totdat de cafetaria open gaat. Van Hanegem mist het geouwehoer op woensdag wel en heeft geen begrip voor de coronamaatregelen. Met afschuw zag hij de persconferentie dinsdag. "Hugo de Jonge kan geen echte Feyenoorder zijn. Hij moet gewoon een schoenenzaak beginnen."

Met 76 jaar behoort het Feyenoord-icoon tot de risicogroep. Hoewel hij twijfels heeft, houdt Van Hanegem zich aan de regels. Al stoort hij zich wel aan de berichtgeving in de media over COVID-19. "Ik ben gestopt met kijken. Verschrikkelijk. Regelmatig ben ik gevraagd door Op1 en al die programma's, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Die mensen....dat is niet mijn bloedgroep. Zij zeggen niet wat ze denken; zij zeggen wat ze moeten zeggen. Daar kan ik niet mee overweg."

Bekijk hieronder het hele interview van maar liefst drie kwartier





Van Hanegem zien we sowieso niet zo heel veel meer op tv, maar zo heel af en toe geeft hij nog wel eens een interview. En als 't Toetje iets na 11 uur opent, neemt hij uitgebreid de tijd. Laten we positief beginnen, met de contractverlenging van de pas 18-jarige spits Naoufal Bannis tot 2023. Volgens Van Hanegem mogelijk de toekomstige eerste spits van Feyenoord.

"Waarom was hij anders twee jaar geleden een van de meest talentvolle spitsen van ons land? Hij scoorde aan de lopende band. Ik vind het gewoon een goede spits. En dan kunnen ze wel zeggen dat hij aan krachttraining moet doen en dat-ie twee meter hoog en breed moet zijn... Dat slaat helemaal nergens op."

"Kijk naar de beste spelers van de wereld. Die zijn allemaal klein, snel en leuk om te zien. Natuurlijk heb je uitzonderingen als Zlatan. Er is heus wel een toekomst voor Bannis. Maar je moet hem wel de gelegenheid en het vertrouwen geven. Dat schortte er nog wel eens aan bij dit soort jongens van Feyenoord. Nu, maar ook de jaren er voor."

Fitte Jørgensen is groot nieuws

Toch ligt het voor de hand dat Feyenoord zondag de competitie hervat met Nicolai Jørgensen in de punt van de aanval. De Deen is hersteld van een liesblessure en is fit. "Dat is wel groot nieuws", reageert Willem op z'n Van Hanegems. "Gek toch? In de periode dat ze kampioen werden had hij twee hele goede jaren. Had hij nooit ergens last van. Het komt door dat gezanik of hij wel of niet naar Newcastle United zou gaan. Ineens was hij steeds geblesseerd. Toen hebben ze een klein kindje gehad. Misschien komt het doordat hij niet veel slaapt."

Als ik beaam dat topsporters beter presteren met een goede nachtrust, reageert Van Hanegem vol onbegrip.

Een felle discussie met Van Hanegem over hoe topsporters fit blijven door veel slaap, met Nicolai Jørgensen als voorbeeld





Het is een discussie waar wij niet uit gaan komen. Gelukkig gaat het gesprek snel verder over de blessuregevoelige Deen. Van Hanegem: "Jørgensen was zó teleurgesteld dat hij niet naar Engeland kon. Voor 17 miljoen euro had ik een hele grote doos gemaakt, strik er om en op de boot naar Newcastle gezet. Nu heb je een speler met de pest in z'n lijf en loop je zoveel geld mis. Of ben je het daar ook niet mee eens?" Eigenlijk vind ik dat het achteraf makkelijk praten is, maar ik zwijg. Van Hanegem heeft namelijk het volgende gespreksonderwerp aangekaart. De ziekenboeg van Feyenoord.

Blessures en schriftgeleerden

"Ik zie alleen maar spelers die geblesseerd raken. Vind ik gek. Ze zitten allemaal bij dezelfde club, ze trainen allemaal net zo hard... Die schriftgeleerden kunnen alles bekijken. Dus het kan niet zo zijn dat er twee een spierscheuring oplopen, terwijl al die anderen zich 33 slagen in de rondte rennen zonder ergens last van te hebben."

Als tegenargument probeer ik aan te dragen dat Jørgensen, Leroy Fer en Justin Bijlow in hun carrière al vaker te maken hebben gehad met blessures. Dat het voor clubs lastig te monitoren is hoe spelers buiten de club leven. En dat João Teixeira in zijn beste seizoen vijf volledige wedstrijden heeft gespeeld en nooit achter elkaar.

"Ja, en? Dan zou ik denken: die is lekker uitgerust. Wat nou, lichaam misschien niet geschikt voor topsport? Als hij normaal traint, kan hij toch gewoon meedoen? Dus omdat hij niet veel wedstrijden speelt, kan hij zwaar geblesseerd raken? Dat begrijp ik niet. En je denkt toch niet dat ze thuis extra trainen? Jij zou zo'n trut-trainer zijn, met je 'leven als een sportman'. Wat zouden zij dan anders doen? De marathon lopen als ze thuis zitten? Je leven gaat toch gewoon door? Dat is toch altijd geweest?"

Als hij in het verleden maximaal vijf wedstrijden heeft gespeeld, denk ik: 'Die is lekker uitgerust'' Willem van Hanegem over João Teixeira

Inmiddels is ook de eigenaar van 't Toetje aandachtig toehoorder van het gesprek geworden. Lachend gaan we naar het volgende onderwerp, waar iedereen het wel over eens is - zeker in de regio Rijnmond: Justin Bijlow is een topkeeper, al heeft hij op 22-jarige leeftijd wel met veel blessureleed te kampen gehad.

"Deze blessure in z'n voet kan toeval zijn", denkt Van Hanegem. "Een vervelende blessure op een vervelende plek. Maar Bijlow is een topkeeper. Als ik dan al die analisten hoor praten, word ik er een beetje moe van. Kenneth Perez zegt eerst dat Bijlow zich maar eens een jaar moet bewijzen. Daarna maakt Marco Bizot van AZ een ketser en dan begrijpt hij niet dat-ie bij het Nederlands elftal zit. Dan denk ik: 'Wat wil je nou?' Bijlow is gewoon een goede keeper. Als die jongen fit blijft, gaat hij over een of twee jaar bij een hele grote club keepen."

Berghuis krijgt teveel ballen

Van Hanegem had Bijlow graag bij Oranje gezien en vindt het jammer dat de talentvolle doelman zich moest afmelden vanwege die blessure aan z'n voet. De enige Feyenoorder die de afgelopen interlandperiode in actie kwam, was Steven Berghuis. De buitenspeler speelde bij het Nederlands elftal anders dan in Rotterdam. "Zijn voordeel is dat hij bij Feyenoord alle ballen krijgt. Ook geen goede zaak", meent Van Hanegem.

"Iedereen wil hem pleasen. Hij is de aanvoerder; hij is de beste speler en dus gaat de bal naar hem. En dat terwijl hij er niet altijd het beste voor staat. Tegen Bosnië was hij te nadrukkelijk op zoek naar een goal. En dan lukt het niet. Hij moet niet alleen maar bezig zijn met: 'Ik moet, ik moet, ik moet'. Nee, dat ontstaat."

De voormalige nummer 10 van Feyenoord is vaak kritisch geweest op de huidige nummer 10. Niet dat hij Berghuis geen goede speler vindt - integendeel - maar Van Hanegem zou graag iets meer dankbaarheid horen van Berghuis tijdens transferperiodes. "Hij heeft een geweldig contract gekregen. Even was hij uit de running in Engeland en nu zit-ie bij bij Feyenoord. Daar is Feyenoord blij mee, maar daar moet hij óók blij mee zijn. Ook dankzij de club komt hij bij het Nederlands elftal. En ga dan niet zeggen dat je weg kan gaan, zolang de transferperiode nog open is. Zeg dan: 'Ik wil weg, maar er komt niemand'. Dan ben je eerlijk. Ga niet lopen zaniken. Wat een mooie club voor Berghuis is? Hij zit al bij de mooiste club die er is."

Hechte Feyenoord-familie

Ondertussen komt De Graaf twee zakken zoetigheid brengen. Zelf is hij Ajacied en fan van IJsselmeervogels, maar onlangs is hij ook supporter van Feyenoord geworden. Vorige maand overleed de schoonzoon van Van Hanegem. Honderden supporters herdachten hem met vuurwerk en fakkels. Als vriend van de familie maakte De Graaf de uitvaart van dichtbij mee. Trots zag Van Hanegem hoe z'n kameraad kennis maakte met de hechte aanhang en onder de indruk was van de herdenking.

"Geweldig vond-ie het. De supporters rouwden als één familie. Opa's, oma's, kinderen... Jaan zei: 'Als je voor een andere club bent en je mag hierbij zijn, ben je direct voor Feyenoord.' Zo zit die club in elkaar. Daarom is het de mooiste club die er is. Een heleboel mensen vinden die gasten vervelend en dat zijn ze vroeger ook geweest. Maar de mensen die er nu zitten (de clubleiding, red.), hebben geen verstand van dat Feyenoord-gevoel. Zij zouden daar ook eens rekening mee moeten houden."

Positief over veel spelers

Na acht competitiewedstrijden staat Feyenoord drie punten achter op koplopers Ajax en Vitesse. Van Hanegem ziet dat de Amsterdammers beter voetbal spelen en kan ook genieten van spelers als Anthony en Gravenberch, die hij al langer een grote toekomst toedicht. Bij Feyenoord is De Kromme erg te spreken over de ontwikkeling van Ridgeciano Haps. (Het interview was een dag, voordat Feyenoord bekend maakte dat Haps enige weken uit de roulatie is.)

"Als Haps een beetje zijn coördinatie in bedwang kan houden, wordt het een heel goede linksback. Geen linksbuiten, al begrijpt iedereen wel dat het een noodoplossing was dat-ie daar speelde. Dat ventje dat zo geweldig was bij Vitesse (Linssen, red.), werkt zichzelf de kolere. Maar ik geloof wel in Linssen bij Feyenoord."

"Diemers valt mij dan weer niet mee." Hij kon bij Fortuna doen wat hij wilde. Hier moet hij eerder en sneller om zich heen kijken naar de oplossingen. Van de tien duels verliest hij acht of negen keer de bal. Dat is veel voor een middenvelder."

Van de tien duels verliest hij acht of negen keer de bal Van Hanegem over Mark Diemers

Als het aan Van Hanegem ligt, is Diemers geen zekerheidje in zijn favoriete opstelling van Feyenoord. Teixeira en Fer wel. "Wie nog meer? Kökcü vind ik een goede speler, maar voordat hij die goal maakte tegen CSKA Moskou was het echt verschrikkelijk. Wat deed hij nou elke keer? Ging hij helemaal naar achteren om de bal te halen. Hij moet godverdikkie voorin zijn."

"Spajic vind ik ook een goede speler, man. Ik hoorde dat hij iedereen dood zou schoppen, maar dat is helemaal niet zo. Senesi is ook goed. Haps ook. Alleen de rechtsbackpositie nog. Daar moeten ze eigenlijk nog wel iemand hebben. Nieuwkoop is nog de beste, al is hij ook niet geweldig. Geertruida is een beetje slaperig. Hoe vaak hij niet verkeerd staat, aan het dromen is en de bal van dichtbij in de voeten van de tegenstander speelt..."

Van Hanegem praat vrijuit over z'n favoriete club en gespreksonderwerp. Thuis op de bank ziet hij heel veel voetbal, al is het wel wat minder dan vroeger. "Bij veel wedstrijden ben ik in slaap gevallen. Vond ik best gevaarlijk. Ik keek altijd alles van begin tot eind. Ook als Feyenoord speelt, val ik nog wel eens in slaap, maar doordat je van die club houdt wil je wakker blijven", lacht hij.

Opvolging Advocaat

We filosoferen over de opvolging van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord. Volgens Van Hanegem is er één logische opvolger. "Henk Fraser. Ik vind het gek dat Henk in al die jaren hiervoor nooit in the picture kwam. Maar als ik een naam aandraag, kiest Feyenoord die meestal niet, dus daarom zeg ik niet dat Fraser het moet worden. Maar dat hoop ik wel", zegt hij zacht in een bijzin.

"Ook Mark van Bommel zou bij de club passen. Hij was een vervelende kleregozert om tegen te spelen. Al heeft hij eigenlijk met die selectie van PSV destijds het kampioenschap vergooid. In de eerste seizoenshelft speelden ze goed en toen ze dachten dat ze kampioen konden worden, gingen ze ineens heel voorzichtig spelen. Dat kostte hen de titel. Heb ik ook wel een keer tegen hem gezegd."

Rouleren en blesseren

Als Willem praat over Ajax komt hun brede selectie ter sprake. Iets waarover Feyenoord niet beschikt. Erik ten Hag kan makkelijker rouleren dan Dick Advocaat, waardoor spelers fitter blijven en de kans op blessures kleiner wordt. Lange tijd ging het gesprek in goede harmonie, tot nu.

"Denk je dat spelers daardoor niet geblesseerd raken? Hoe kom je daar nou bij?", vraagt Van Hanegem. "Ga nou aan al die spelers vragen of ze willen spelen. Iedereen wil liever spelen dan trainen."

"Maar dan hoeft het toch niet per se verstandig te zijn dat ze spelen?"

"Natuurlijk wel man. Als je elke keer hoort van al die gasten op televisie dat de belasting te erg is, dáár word je pas moe van."

Na drie kwartier is het tijd om 't Toetje te verlaten en de markt op te gaan. Op naar de speculaas en gevulde koeken.

Van Hanegem: "Nee joh. Ik ga niks eten. Heb je Jaan gezien? Die heeft zo'n buik, alleen maar van de koeken. Ik niet. Ik fiets, ik golf..."

Ik: "Je bent fit."

Van Hanegem: "Nou, dat ook niet."

Ik: "Met je gezondheid is alles goed verder toch?"

"Voor m'n leeftijd wel."

Ik: "Je bent ook scherp."

"Ik ben niet dement. Wat is dat nou?"

We spreken af om in april of mei terug te keren op de markt. Als het kersenseizoen is begonnen.



Het gesprek met Willem van Hanegem is vanaf zaterdagmiddag ook als podcast te beluisteren. Abonneer je hier: