De Coppelbrug in Maassluis kampt sinds vrijdagavond met een storing. De brug voor wandelaars en fietsers over de Buitenhaven kan niet meer dicht.

Het probleem zit in de elektronica. Monteurs zijn ermee bezig, zegt de gemeente Maassluis op Twitter. Fietsers en wandelaars moeten zolang over de Koepaardbrug.

De Coppelbrug werd zes jaar geleden in gebruik genomen en is vernoemd naar Coppelstock, de veerman tussen Brielle en Maassluis die een hoofdrol speelde bij de inname van Den Briel in 1572.