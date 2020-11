Van kitten naar ‘catfluencers’, Shannon schreef haar katten in bij de Kamer van Koophandel

Shannon postte na het krijgen van de, toen nog kleine, Pablo regelmatig foto’s van hem op haar eigen instagram pagina. Ze had het idee dat haar volgers de spam zat waren, dus postte ze een poll in haar story. Hierin vroeg ze haar volgers of Pablo een eigen pagina moest krijgen of niet. Maar liefst 80% van de reacties stemde in. Zo was het Instagram account @pablo.with.a.mustache geboren.

Het aantal volgers van de pagina steeg explosief en voor Shannon het wist had het account duizenden volgers. Het werd inmiddels ook tijd voor een maatje voor Pablo en zo kwam Bruce bij het gezin. Bruce is nu 4 maanden oud en is echt een spring in het veld. Pablo en Bruce zijn net als broertjes voor elkaar.

Het volgersaantal van het account bleef ook met de komst van Bruce alleen maar stijgen. Zelfs bedrijven kloppen aan bij Shannon voor samenwerkingen. Ze krijgt krabpalen, snoepjes, speeltjes en eten toegestuurd om daar foto’s van te maken en op haar account te zetten. Toen een bedrijf haar benaderde voor een samenwerking waar een prijskaartje aan vast hing, heeft Shannon de katten zelfs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

“De katten zijn echte ondernemers sindsdien. Ze noemen het ook wel influencers, en in de kattenwereld heet dit ‘catfluencers’.” Zegt Shannon lachend. Het is voor haar een leuke bijverdienste waar ze dan ook veel tijd in steekt. Per dag zit ze gemiddeld wel 3 uur op instagram om de pagina up-to-date te houden. Ook chat ze regelmatig met andere kattenaccounts en is er zelfs een vriendengroep ontstaan met eigenaren van ‘catfluencers’ die elkaar ook regelmatig zien. “Voor de katten is het eigenlijk een groot feest.” Zegt Shannon.