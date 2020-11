Frank van der Slot en Ryan Tilborg klaar voor nieuwe eDivisie: 'De verwachtingen zijn hoog'

Na een stop van acht maanden is de eDivisie afgelopen dinsdag weer begonnen. De eDivisie is de online variant van de Eredivisie, waarin achttien teams het in het computerspel FIFA tegen elkaar opnemen.

Feyenoord won zijn eerste twee wedstrijden tegen PEC Zwolle (4-1) en Heracles Almelo (2-1). Sparta begon minder aan het nieuwe seizoen. Het eerste duel ging met 6-2 verloren tegen FC Groningen, maar de Spartanen herstelden zich door in de tweede partij af te rekenen met FC Utrecht (4-2).

Frank van der Slot, beter bekend als Slotta, is dit seizoen één van de presentatoren van de eDivisie. De Vlaardinger draait al lange tijd mee in de wereld van de online voetbalgames. Sterker nog, in 2017 kwam hij in deze competitie zelf nog uit voor Sparta.

Kijk hieronder naar het volledige interview met Frank Slotta over het nieuwe seizoen in de eDivisie. De tekst gaat verder onder de video:

"Van Sparta verwacht ik dit seizoen ontzettend veel", zegt Van der Slot. "Ze hebben net Aristote Ndunu van AZ overgenomen. Samen met echte Spartaan Thomas de Zeeuw gaat hij de kleuren van Sparta verdedigen. Die twee spelers zijn erg goed. Het is een wereld van verschil met toen ik nog voor Sparta uitkwam. Toen streden we altijd tegen degradatie, maar nu zijn ze een stuk beter en kunnen ze hoge ogen gaan gooien", knipoogt de presentator.

Feyenoord

Feyenoord presteerde de afgelopen jaren minder. In 2019 wisten de Rotterdammers zich niet bij de beste acht teams te plaatsen om zo mee te kunnen doen aan de finaleronde in AFAS Live. Het seizoen daarop, dat door corona niet is afgemaakt, won Feyenoord de laatste vijf wedstrijden niet. Dat moet dit keer echt beter, vindt ook Ryan Tilborg. De 22-jarige eSporter van Feyenoord heeft grote ambities met zijn ploeg: "We gaan zeker voor het landskampioenschap."

Kijk hieronder naar het interview met Ryan Tilborg (eSporter van Feyenoord), waarin hij vooruitblikt op het komende seizoen. De tekst gaat verder onder de video:

"De verwachtingen zijn wel hoog", vertelt Tilborg. "We hebben echt een goed team om de eDivisie mee te winnen. Net als vorig jaar zijn we heel sterk, al zat het toen niet mee qua resultaten. ​​​Verdedigend heb ik in de eDivisie sterk gepresteerd, maar aanvallend mocht ik wel wat meer laten zien. Ik heb de coronatijd gebruikt om mezelf daarin te verbeteren. Zo hoop ik dit jaar constanter te zijn."

Jeugdspeler

Ryan Tilborg heeft al eerder het shirt van Feyenoord gedragen. Niet als speler op de Xbox, maar als centrumspits op het veld in de Feyenoord-jeugd. Hij doorliep de jeugdopleiding op Varkenoord van de Onder 15 tot en met de Onder 18.

In dat laatste jaar kreeg hij te maken met rugklachten, waardoor het talent moest stoppen met voetballen. "Ik heb op deze manier toch de kans gekregen om te stralen in het shirt van Feyenoord en ik zal er alles aan doen om mezelf te bewijzen", zegt Tilborg.