Koekelekoek! De quotes van 'kippenman' Hamza op een soundboard

'Koekelekoek.nl' heet de website waarop de uitspraken van Hamza en kompanen te horen zijn. De garageman van Rotterdam-Zuid is in korte tijd een cultheld geworden. Dat gebeurde na twee reportages van Rijnmond over het weghalen van zo'n 150 kippen in de buurt van de Rotterdamse Kuip. Het zijn de nazaten van de dieren, die daar door Franse supporters werden losgelaten na de finale van het EK voetbal in 2000. Ze verwijzen naar de bijnaam van de Franse voetbalploeg: de Haantjes.

Hamza Karaman sprak donderdag op Rijnmond liefdevol over de kippen. "Ze horen er gewoon bij. Als ze 'koekelekoe' doen, is het gewoon leuk om te horen", zei hij. En: Af en toe pak ik een vers eitje. Ik weet waar ze liggen."

De tekst gaat verder onder de video:

Hamza vond het dan ook vreselijk dat de gemeente Rotterdam besloot om de kippen weg te halen. Die zouden te veel overlast veroorzaken. "Hebben ze niks beters te doen?", vroeg de garageman zich hardop af.



De video's van Hamza, gemaakt door Suzanne Mulder, gingen viral en waren ook te zien op de landelijke televisie. Beau van Erven Dorens nodigde Hamza vrijdag ook uit voor zijn talkshow. Maar dat ging niet, zei de presentator. "Hamza moest op zijn kinderen passen. Ik hoop dat hij volgende week wel hier aan tafel zit."



En de kippen? Die zijn inmiddels ondergebracht bij een dierenopvang in Dalen. Naar verluidt worden ze daar de 'Rotterdamse Tokkies' genoemd.