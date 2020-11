Sparta herdenkt Pim Doesburg op Het Kasteel

"Mooi dat Sparta ons in de Ridderzaal de gelegenheid geeft om afscheid te nemen van de sportman Pim Doesburg", laat de familie weten. Bij de herdenking waren ook Pims vrouw Rita en de zonen Danny en Pim Junior aanwezig. Volgende week is de uitvaart van Doesburg. "Dan nemen we afscheid van de opa, vader en echtgenoot Pim Doesburg."

Op Het Kasteel lagen meerdere bloemstukken bij de kist van Doesburg, waaronder één van de KNVB. Ook PSV, waar Doesburg voor keepte, heeft een bloemstuk gestuurd. Bij de herdenking waren ook voormalig Feyenoord-doelman Joop Hiele en oud-keeper Hans van Breukelen aanwezig.

De rij voor de Ridderzaal op Het Kasteel om Pim Doesburg te herdenken. De tekst gaat verder onder de foto:

Voorafgaand aan de herdenking vroeg Sparta aan haar supporters om, vanwege de coronamaatregelen, Doesburg vooral digitaal te herdenken. Dat kan nog steeds via deze link .

De lijkwagen bij het Sparta-stadion: