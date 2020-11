De Verdieping: 'Mensen hebben vaak geen idee wat er in ons ziekenhuis gebeurt'

Carlijn Donker is medisch-maatschappelijk werker in het Maasstadziekenhuis. Zij geeft niet alleen geestelijke bijstand aan coronapatiƫnten en familie, maar ook aan haar eigen collega's in het ziekenhuis. "Er is geen tijd om bij de pakken neer te zitten".

"Je móet gewoon doorgaan. Er is geen andere mogelijkheid". Donker spreekt in het interviewprogramma 'De Verdieping' op Radio Rijnmond openhartig over de werkdruk in het ziekenhuis tijdens corona. Over de bevlogenheid van het ziekenhuispersoneel. Over de frustraties als familie via beeld-bellen afscheid moet nemen van hun geliefde. Over de volledige overgave van iedereen in het ziekenhuis: van schoonmaker tot bestuursvoorzitter, iedereen staat in deze periode 'aan'.

Geen griepje

Carlijn Donker hoort soms met verbijstering aan hoe sommigen in onze samenleving het nog steeds hebben over 'een griepje'. Of 'dat we er bijna vanaf zijn nu het vaccin in aankomst is'. "Die derde golf? Wij zetten ons serieus schrap".

Donker waakt ervoor dat ziekenhuispersoneel 'zielig' zou zijn. Dat zijn ze niet. Maar alle zeilen moeten wel bijgezet worden in deze tijd.

Luister naar het gesprek

Beluister het openhartige gesprek met daarin een unieke inkijk op de werkvloer van het Maasstadziekenhuis, door de afbeelding te swipen en op het geluids-icoontje te klikken.

