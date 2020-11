Capelse schaatssponsor: 'Twee miljoen mensen zien onze naam voorbij komen'

Zijn bedrijf Daikin in Capelle aan den IJssel werd groot met airconditioningsystemen en wil nu ook de schaatswereld veroveren. Directeur Edwin Hoogerwerf is een groot voetbaldier, maar ziet zeker potentie in deze sport. "Als je ziet met welke topsporters je in contact kunt komen en je merk eraan kunt verbinden, dan is dat een mooie investering."

Hoogerwerf volgt al lang het schaatsen via de televisie. "Het hoort een beetje bij onze cultuur natuurlijk", zegt hij. "Als we iets aan de naamsbekendheid van Daikin zouden gaan doen, dan moest dat in de sport. Schaatsen past goed bij ons product."

Het voorhoofd van Sven Kramer

Daikin, een bedrijf dat over heel de wereld 80 duizend werknemers heeft, is in België de shirtsponsor van voetbalploeg Club Brugge. Er zijn daarover contacten met Feyenoord geweest, waar het Capelse bedrijf ook sponsor is. Toen Opel als shirtsponsor verdween, werd Daikin gepolst. "Maar dat was boven ons budget", legt Hoogerwerf uit, die geen bedragen wil noemen.

Kijk hieronder naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Daikin-directeur Edwin Hoogerwerf. De tekst gaat verder onder de video:

Nu pronkt de naam van het airconditioningsbedrijf op allerlei plekken in de schaatssport. Ook tijdens het NK Afstanden in Heerenveen van dit weekend: van reclameborden tot de Zamboni.

Hoogerwerf: "Schaatsen heeft zes miljoen fans in Nederland. Gemiddeld kijken er twee miljoen mensen naar schaatsen. Die zijn dan heel het weekend de naam van het bedrijf voorbij komen. Je staat nu op het voorhoofd van Sven Kramer en Patrick Roest, anders zou je op de mouw van bijvoorbeeld Jens Toornstra staan."

Daikin sponsort niet alleen het langebaanschaatsen, maar ook shorttrack en kunstschaatsen. Momenteel is het Capelse bedrijf aan het derde jaar van het vier jaar durende sponsorschap bezig. "We denken hiermee de sport in de breedte te steunen. Dan kom je in aanraking met alle talenten uit alle sporten", vindt Hoogerwerf.

Op vakantie bij Rintje Ritsma

Meerdere schaatshelden werken mee aan diensten van Daikin. Hoogerwerf glundert als hij daarover praat. "Je houdt er bijna vriendschappen aan over. Afgelopen zomer konden we niet naar het buitenland, dus zijn we in Nederland gebleven. Zo zijn we een weekje bij Rintje Ritsma op vakantie geweest", vertelt hij.

Volgens Hoogerwerf weten schaatsers heel goed hoe belangrijk sponsoring voor hun sport is. Ook vindt hij het contact met bijvoorbeeld voetballers anders dan bij schaatsers. "Het is een dure sport. Je moet veel reizen. Van jongs af aan moet je veel investeren."

Hoogerwerf geniet van het schaatswereldje, waarin hij voor zijn bedrijf netwerkt. "Het zijn gezellige weekenden en leuk om mee te maken."