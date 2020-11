De boom staat komende maanden centraal in en het Dordrechts Museum

Zes eeuwen aan bomenkunst, een audiotour en de geur van boomstronken kenmerken de komende weken het Dordrechts Museum. Ter viering van het vijftigjarige jubileum van De Bomenstichting in 2020 is daar nu de tentoonstelling 'Diepgeworteld' te zien.

Eén de eerste bezoekers is de natuurverslaggever van Rijnmond Chris Vemer. Wat haar meteen opvalt, is dat de tentoonstelling al buiten de deuren van het museum begint. In de tuin staan enkele fraaie platanen te pronken met hun herfstkleuren.

Eenmaal binnen laat conservator Quirine van der Meer-Mohr als eerst aan Vemer zien wat voor kunst er tentoongesteld wordt. "Bomen spreken erg tot de verbeelding en zijn voor veel kunstenaars een inspiratiebron. Ze komen veel terug in oude verhalen en mythologie en staan symbool voor kracht en standvastigheid. Dat zie je terug in zes eeuwen aan kunst."

Want tot de zeventiende eeuw was het nog niet echt gebruikelijk om bomen te schilderen. Landschappen waren namelijk nog maar zelden een onderwerp. In de tentoonstelling is te zien hoe hier middels kunstenaars als Meindert Hobbema verandering in kwam. "Hij woonde in Amsterdam en trok vaak de stad uit om landschappen te schilderen. In de tentoonstelling laten we zien dat de aandacht voor bomen tijdloos is. Naast oude kunst, laten we actualiteiten zien," zegt Van der Meer-Mohr.

Bomenschilder bij uitstek

Vincent van Gogh is misschien wel de meest bekende bomenschilder uit de geschiedenis, vertelt Van der Neer-Mohr. "Hij was misschien wel de bomenschilder bij uitstek. Onlangs werd nog bekend dat zijn laatste schilderij boomwortels zouden zijn. Alle soorten en maten bomen interesseerden hem en hij schreef er ook over in brieven."

Voor de nodige kennisoverdracht richting de bezoekers, heeft het museum hulp gekregen van bomenexpert Annemiek van Loon. Zij vertelt welke bomen er waarschijnlijk zijn nageschilderd door kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld hoe je bomen plant in een stad en hoe belangrijk bossen voor het klimaat zijn. De tentoonstelling Diepgeworteld is tot begin april te bekijken in het Dordrechts Museum.