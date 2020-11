Volg Fortuna Sittard-Feyenoord op Radio Rijnmond

Feyenoord gaat na de interlandperiode weer aan de bak in de eredivisie. De Rotterdammers moeten zondag om 14:30 uur bij hekkensluiter Fortuna Sittard op bezoek. Rijnmond Sport is uiteraard hierbij.

Fortuna Sittard-Feyenoord is het duel dat vorig seizoen in de competitie met 4-2 in Zuid-Limburg werd verloren, maar in de beker over twee speelavonden met 2-1 in de verlenging werd gewonnen. Luciano Narsingh maakte tijdens die bekerwedstrijd, die eerst werd afgelast vanwege de mist, in de verlenging het winnende doelpunt.

De wedstrijd is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma begint om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. Dennis van Eersel geeft het radiocommentaar bij Fortuna Sittard. Dennis Kranenburg presenteert de show. De analyse is van voormalig Excelsior-speler Harrie Gommans.

Wil je meepraten over Fortuna Sittard-Feyenoord? Laat dan hieronder een bericht achter. Een liveblog over dit duel verschijnt later op deze pagina.

Fortuna Sittard - Feyenoord (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.