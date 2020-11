Eerbetoon Pim Doesburg compleet: Sparta overtuigt en wint met grote cijfers van zwak ADO Den Haag

Na een indrukwekkende minuut stilte begon de wedstrijd vrij tam. Sparta speelde beter verzorgd voetbal dan ADO, maar tot kansen leidde dat de eerste twintig minuten niet. Na een kwart wedstrijd kwam de wedstrijd tot leven bij een fel opstootje, dat begon na een stevige overtreding van Pinas op Bryan Smeets. Beide spelers kregen een gele kaart van scheidsrechter Kevin Blom.

Tekst gaat verder onder de foto

Sparta bovenliggende partij

Een paar minuten later kreeg Smeets de grootste kans van het eerste halfuur. Na goed terugleggen van spits Lennart Thy schoot de middenvelder rakelings over de goal van ADO-doelman Koopmans. Sparta bleef de bovenliggende partij in het restant van de eerste helft.

Vlak voor rust resulteerde dat overwicht dan toch in een Rotterdamse openingstreffer. Een goed lopende aanval belandde via Dirk Abels in het strafschopgebied bij Thy. De Duitse spits nam de bal aan, draaide kort naar links en schoot de bal in de korte hoek hard en zuiver achter Koopmans: 1-0.

Drie goals in zes minuten

In de tweede helft kwam Sparta helemaal los tegen een zwak en niets creërend ADO. Binnen zes minuten liep de ploeg van trainer Henk Fraser uit naar een 4-0 voorsprong. Die serie begon bij Sven Mijnans, die een voorzet van Mica Pinto goed binnen kopte in de verre hoek. Drie minuten daarna strafte Sparta geklungel in de Haagse defensie op vakkundige wijze af. Abdou Harroui, die ondanks zijn positieve coronatest bij Jong Oranje vorige week toch speelde, tikte uiteindelijk op aangeven van Smeets de derde treffer binnen. Weer drie minuten later zorgde Thy met zijn tweede goal voor de 4-0.

In het restant van de wedstrijd liep Sparta comfortabel uit naar een nog ruimere zege. Fraser voerde wat wissels door, gaf onder anderen Meijers en Beugelsdijk speeltijd tegen hun oude club, maar zag een andere invaller de 5-0 binnen glijden. Wederom geklungel bij ADO werd uiteindelijk afgestraft door Mario Engels. Diezelfde Engels zorgde vijf minuten voor tijd voor het slotakkoord, door de 6-0 in de verre hoek binnen te schieten.

De laatste keer dat Sparta een eredivisiewedstrijd met 6-0 won, was Pim Doesburg symbolisch genoeg de keeper:

Luister hieronder live naar Radio Rijnmond Sport, met reacties vanaf Het Kasteel:

Sparta - ADO Den Haag 6-0 (1-0)

43' Lennart Thy 1-0

53' Sven Mijnans 2-0

56' Abdou Harroui 3-0

59' Lennart Thy 4-0

80' Mario Engels 5-0

85' Mario Engels 6-0

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen (79' Beugelsdijk), Pinto (68' Meijers); Harroui (68' L. Duarte), Auassar, Smeets (73' Gravenberch), Mijnans; D. Duarte, Thy (73' Engels)