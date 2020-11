Sparta-ADO Den Haag in 'Pim Doesburg-weekend' te volgen bij Rijnmond

Sparta staat zondag tegen ADO Den Haag op Het Kasteel voor een cruciale wedstrijd in de eredivisie. De ploeg uit Rotterdam-West wil graag in haar degradatiestrijd de eerste thuisoverwinning van het seizoen pakken, maar zal ook stil staan bij het overlijden van clubicoon Pim Doesburg (77). Radio Rijnmond Sport besteedt aan beide onderwerpen aandacht.

Afgelopen zaterdag konden Spartanen in de Ridderzaal van Het Kasteel afscheid nemen van Doesburg, die een recordaantal van 687 wedstrijden in de eredivisie keepte. Sparta speelt tegen ADO met rouwbanden. Ook zal er een minuut stilte zijn voor aanvang van het duel.

Sparta - ADO Den Haag (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.