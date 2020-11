Rotterdamse imam El Moumni (79) overleden aan corona

De Rotterdamse imam Khalil el Moumni is in zijn geboorteplaats Oujda in Marokko overleden aan het coronavirus. El Moumni was van 1991 tot 2006 voorganger in de Annasr Moskee naast het Mathenesserplein in Rotterdam-West. De islamitische geestelijke werd 79.

El Moumni was een bekende en populaire imam in Rotterdam en daarbuiten.

In 2001 raakte hij landelijk in opspraak door uitspraken over homoseksualiteit in het televisieprogramma NOVA. In een interview over anti-homogeweld onder Marokkaanse jongeren noemde hij homoseksualiteit schadelijk voor de samenleving en vergeleek hij het met een besmettelijke ziekte. Ongeveer vijftig personen en organisaties deden aangifte tegen die uitspraken en justitie besloot hem te vervolgen voor discriminatie.

El Moumni werd vrijgesproken, zijn uitspraken konden verschillend worden uitgelegd en vielen onder vrijheid van godsdienst. Het hof in Den Haag wees er in het hoger beroep op dat de imam in het interview ook zei dat een moslim iedereen moet respecteren en niemand lastig mag vallen, maar dat was niet uitgezonden door het tv-programma.

De Moslimkrant schrijft dat El Moumni vaak over maatschappelijke onderwerpen en het dagelijkse leven preekte. Bij zijn afscheidspreek in Rotterdam-West riep hij op de moskee niet alleen voor gebed, maar ook voor maatschappelijke activiteiten te gebruiken.