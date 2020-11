Agent schiet in de lucht bij aanhouding verwarde man met mes in Dordrecht

Een verwarde man met een mes is in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht aangehouden. Bij die aanhouding rond 01:50 uur in de Lange IJzerenbrugstraat voelden agenten zich genoodzaakt om pepperspray te gebruiken en in de lucht te schieten. Na het schot kon de man 'zonder al te veel problemen worden gearresteerd', zegt de politie.