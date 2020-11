HET OPKAMERTJE 15 nov 2020

EERSTE UUR

MIJ KANS NIKS GEBEUREN

1. Mij kan niks gebeuren - Paul van Vliet

2. Verrassing - Judith Herzberg

3. De Figuranten - Stef Bos

4. Dozen - Judith Herzberg

5. Srebrenica - Ad Visser

TWEEDE WERELDOORLOG

6. Oranjehotel - Peter Siers

7. Fiets - Simon Carmiggelt

8. Als sterren flonk’rend aan de hemel staan - Marcel Thielemans & The Ramblers

9. Een foto - Herman van Veen

10. Laatste brief - Peter Siers

11. Zwart pakkie vet - André van den Heuvel & Trio Louis van Dijk

12. Een en een is twee - Jan Blaaser & Trio Louis van Dijk

13. President Roosevelt - Champagne Charlie

14. Girl trouble - Count Basie

TWEEDE UUR

ROTTERDAM POP!

EIGEN WERK

1. Rocco blanco - The Skiffle Billy Cocktail

2. The Lone Neanderthal - Polar Twins

3. Leave me alone - Art Mankind

4. White rabbit - DIT

CREATION LABEL

5. Run around Sue - Dion

6. Run around Sue - Onbekend

7. Mashed potato time - Dee Dee Sharp

8. Mashed potato time - Onbekend

9. Johnny Angel - Shelley Fabares

10. Johnny Angel - Onbekend

11. Foot tapper - Ger Smit

EIGEN WERK

12. La Tribu Des Trompettes - Fleur

13. Plekken Waar Je Niet Mag Roken - The Kik

14. Gladly, Willingly - The Bullfight

15. Only You Do - Sommerhus

16. Weekend Bizarre - New Cool Collective