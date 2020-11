Update: politie vindt vuurwapens in overvallen woning Vreewijk, alle 13 aanwezigen opgepakt

De politie is nog altijd bezig met onderzoek naar de gewapende overval in een woning aan de Meiland in Rotterdamse-Vreewijk. Daar vielen zaterdagavond twee gewapende overvallers het huis binnen.

In het huis waren op dat moment veel mensen aanwezig. In totaal zijn dertien mensen opgepakt, waaronder de twee overvallers. Wie precies wat deed is nog niet helemaal duidelijk, maar omdat de politie meerdere vuurwapens in het huis aantrof, is iedereen die in de woning was aangehouden.

Twee verdachten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Een van de agenten trok door de dreigende situatie binnen zijn vuurwapen en schoot daarmee op een van de twee overvallers. Ook een andere verdachte raakte gewond, maar of dat de andere overvaller was, is nog niet duidelijk. Wel laat de politie weten dat beide gewonden buiten levensgevaar zijn.

Iets na 18:00 uur kreeg de politie de melding van de overval. De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen. Dat zorgde voor een massale politie-inzet van tientallen auto's, speciale diensten en een politiehelikopter.

De rijksrecherche doet onderzoek naar de agent die zijn vuurwapen trok en schoot. Dat is gebruikelijk.