Rotterdammer Nourdin El Ouali lijsttrekker Nida bij Tweede Kamerverkiezingen

Nourdin El Ouali, oprichter en politiek leider van Nida, is ook de lijsttrekker van zijn partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart. De 39-jarige Rotterdammer stapte begin dit jaar al uit de Rotterdamse fractie om de deelname van de partij aan de Tweede Kamerverkiezingen voor te bereiden.

"Het is een enorme eer om de lijst te trekken", reageert El Ouali. "De partij bestaat zeven jaar. Het is ontstaan in de wijken, bottom-up opgericht en is nu rijp genoeg om de sprong te wagen naar de Tweede kamer."

Nida deed vorig jaar al mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zonder succes. "Dat zegt niet zoveel", vertelt El Ouali. "Provinciale verkiezingen leven niet zo onder de bevolking. Zeker niet bij jongeren. We deden ook mee met nul euro budget."

Bij de Tweede Kamerverkiezingen is dat anders, zegt El Ouali. "Onze kiezers weten ons dan wél te vinden. We hebben bewezen dat we onderscheidend zijn en de resultaten zien we terug in de groei."

Nida werd in 2013 opgericht en zit sinds 2014 in de Rotterdamse gemeenteraad. In 2018 kwam de partij ook in de gemeenteraad van Den Haag en in 2019 in die van Almere.